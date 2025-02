Utajeni davki? Volkswagen se je znašel sredi nove drage tožbe.

Volkswagnov koncern se je znašel v težavah v Indiji, kjer so pristojni vladni organi sprožili uradni sodni postopek za povrnitev po njihovem mnenju utajenih carinskih dajatev. Indijci navajajo, da je Volkswagen sestavne dele za avtomobile v državo pripeljal v številnih ločenih pošiljkah in brez jasne oznake, da gre za skupek sestavnih delov za sestavljanje avtomobila v Indiji.

Tako so na uvožene dele plačali od pet do 15 odstotkov uvoznega davka, v nasprotnem primeru pa bi bil davek od 30 do 35 odstotkov.

Vodstvo Volkswagna v Indiji je sporočilo, da je pristojne organe obvestilo o ločenem uvozu posameznih delov in da je za tak postopek leta 2011 dobilo zeleno luč.

Bo Volkswagen umaknil napovedano visoko naložbo v Indijo?

Predstavniki indijske vlade so za Reuters povedali, da bi lahko Volkswagen, če bo sodni proces za Nemce neugoden, naposled plačal do 2,8 milijona dolarjev (2,69 milijarde evrov) davka.

Volkswagen je prek Škode nedavno napovedal naložbo 1,5 milijarde dolarjev (1,44 milijarde evrov) v Indijo, trenutni proces pa to po informacijah iz Wolfsburga postavlja pod vprašaj.

Proces na višjem sodišču v Mumbaju se bo začel 5. februarja.