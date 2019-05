Kralj sesalnikov se podaja v svet avtomobilov #foto

Na cestah že leta 2021

Dyson je v svetu poznan kot proizvajalec premijskih hišnih pripomočkov, a je pred časom resno vstopil v svet avtomobilnosti. Prvi uradni napovedi je sledilo nekajmesečno zatišje, zdaj pa so z otoka prvič prišle oprijemljive informacije. Pri Dysonu so razkrili patentne fotografije, ki so jih vložili že pred 18 meseci in napovedujejo prihod večjega električnega crossoverja. A to ne bo njihov prvi avtomobil. Slednji bo na ceste zapeljal leta 2021, šele potem pa se mu bo pridružil še avtomobil z zgornjih fotografij.

"Da smo si na jasnem. V tej fazi ne govorimo o avtomobilu, ki ga razvijamo. Ljudje bodo morali počakati nekoliko dlje, da bodo videli detajle," je v pismu dejal Sir James Dyson. Hkrati je obljubil prihod revolucionarnega avtomobila, ki bo prinesel nove tehnologije in bo naredil nekaj inovativnih preskokov.

Sir James Dyson. Foto: Wikimedia Commons V projekt vložil okoli tri milijarde evrov

Pri Dysonu imajo zelo ambiciozne cilje, čeprav še nikoli niso izdelali avtomobila. Še več, celoten proces razvoja, izdelave in trženja bodo opravili sami ter električni avtomobil opremili z elektromotorjem, baterijami in programsko opremo, ki jih bodo izdelali sami. Dyson je tako zelo prepričan o svojem uspehu, da je v projekt vložil malenkost manj kot tri milijarde svojega denarja.

Prvi model bodo izdelovali v novi tovarni, ki jo bodo odprli do leta 2020 v Singapurju. Testne kilometre bodo prevozili na letališču Hullavington, kjer ima Dyson svoj kampus in bodo s pomočjo 230 milijonske finančne injekcije zgradili še nove objekte.