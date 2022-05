Kralj razkošnih enoprostorcev

Oglasno sporočilo

Mercedes-Benz razred V je več kot enoprostorec. Je multitalent za mlade in stare, za velike družine in poslovne uporabnike. Z udobjem, nadpovprečno prostornostjo in bogato opremo vseh osem potnikov se potuje kot v prvem razredu.

Mercedes-Benz razred V premijsko poslanstvo izkazuje na področju varnosti. Nabor asistenčnih sistemov je zelo dolg, od sistema aktivne zavorne asistence do pametnih polnih LED-žarometov, ki vedno svetijo z največjo močjo in ne zaslepijo nasprotnega prometa.

Z eno besedo bi lahko razred V Mercedes-Benz opisali kot multitalent. Udobje, razkošje, uporabnost, varnost, kakovostni materiali, odličen pogon in varčni motorji z možnostjo izbire 100-odstotne električne različice so aduti, na katere prisegajo uporabniki velikoprostorske limuzine, ki se v prvi vrsti pelje kot karavan in ne podobno kot veliki kombiji.

Prav zato nagovarja zelo širok krog uporabnikov. Lahko je udoben potovalnik za rock skupino, ki skupaj z instrumenti potuje po koncertih in išče varen ter udoben avtomobil. Lahko je podaljšek pisarne za poslovne uporabnike, shuttle za stranke B2B, zaradi enostavnosti uporabe in preglednosti nanj prisegajo tudi starejši aktivni pari, ki morajo s seboj na izlet ali počitnice peljati še vse vnuke in vnukinje – stara starša jih lahko varno v Mercedes-Benz razred V posedeta kar šest. Radi ga uporabljajo tisti, ki aktivno preživljajo prosti čas – kajt, kolesa, šotori, mize, stoli, vse gre lahko v prtljažnik razreda V. Zelo rade pa ga imajo tudi družine s tremi in več otroki, ki imajo na voljo priključke isofix v drugi in tretji sedežni vrsti.

Tri dolžine, športna ali elegantna oblika

Razred V je že leta simbol nadstandardnih transportnih storitev, pri Mercedes-Benzu pa so ga ves čas nadgrajevali, zato je to oblikovno privlačen in napreden potovalnik, ki v kombinaciji prostornost, udobje, varnost in vsestranskost nima konkurence v svojem razredu. Tudi zato, ker je na voljo v treh dolžinskih izvedenkah. Najkrajša meri v dolžino 4,9 metra, srednja 5,14 metra in najdaljša 5,37 metra. V vsakem primeru pa se lahko v njej prevaža od pet do osem potnikov. Razlika je le v potniškem prostoru in velikosti prtljažnega dela.

Udobje in razkošje. To sta stvari, ki ju iščejo kupci vozil Mercedes-Benz. Razred V izpolni vsa pričakovanja.

Njegov zunanji videz lahko svojim potrebam prilagodite z izborom opreme. Elegantna linija opreme Avantgarde med drugim vključuje visokozmogljive LED-luči, ki v kombinaciji z asistenčnim sistemom za dolge luči s samodejnim preklapljanjem med dolgimi in kratkimi lučmi cesto vedno razsvetljujejo s polno močjo, ne da bi slepili druge udeležence v prometu.

AMG bo všeč uporabnikom, ki prisegajo na športni slog. 19-palčna platišča, maska hladilnika z videzom diamanta (Diamond Grille), črn strop ali spojlerski rob so dodatki, ki jih je na cesti nemogoče spregledati.

Premijsko potovanje za vseh osem potnikov

Posebnost Mercedes-Benza razreda V so sedeži. Ti niso samo veliki, ampak so tudi izjemno udobni. V drugi in tretji vrsti se sedi visoko, kar vpliva na preglednost in udobje potnikov zadaj. V naslonjalu za roke med sprednjima sedežema je majhen predal, v katerem lahko hladimo pijačo, posadka v drugi vrsti pa ima pri roki držala za pijačo s funkcijo hlajenja in gretja.

Vsi trije sedeži na obeh klopeh so individualno nastavljivi, zato kilogrami ali centimetri potnikov ne igrajo vloge pri udobju. Prav vsi sedeži Mercedes-Benza razreda V omogočajo udobje potovanja v prvem razredu. Sedeži niso le udobni, ampak so tudi tehnološko izvrstni, saj lahko razvajajo s prvovrstnim usnjem, spredaj v hladnih dneh grejejo telo, poleti, ko je vroče, pa skozi mikro luknjice prezračujejo in zagotavljajo, da se tudi, če boste v vozilu sedeli v kratkih hlačah, ne boste pretirano potili.

V drugi sedežni vrsti je mogoče izbrati luksuzna sedeža. S pomočjo električnega pomika je možno nastaviti najrazličnejše naklone in tudi privzdigniti noge, lahko pa se sedež spremeni v masažni.

Zunanji sedež je zložljiv in se lahko spremeni v mizo za kartanje ali pa v pisarno. Sedežni vrsti sta za nameček enostavni za zlaganje, lahko pa ju tudi odstranimo in v vozilu ustvarimo prostor za dve ležišči.

Na sedeže v drugi in tretji vrsti se na obeh straneh vstopa skozi široka, električno pomična drsna vrata s senzorji, ki preprečujejo, da bi nas med vstopanjem ali izstopanjem stisnila vrata. Lahko jih odpirate na daljavo ali pa enostavno, s stiskom gumba na notranji strani drsnih vrat, tudi iz kabine. Tako sta vstopanje in izstopanje povsem enostavna tudi za mobilno omejene osebe ali invalide.

Čeprav so zadnja vrata velika, so enostavna za uporabo. Delujejo elektronsko, če boste parkirali vzvratno blizu zidu, pa lahko zadnje steklo odpirate ločeno od vrat.

Napredna varnost in pamet umetne inteligence

Razred V ne bi bil pravi Mercedes-Benz, če ne bi ponujal premijske tehnologije. Velikoprostorec je opremljen z naprednim informacijsko-zabavnim sistemom MBUX z 10,25-palčnim zaslonom, ki deluje na podlagi umetne inteligence. Na zaslonu se prikazujejo zemljevidi naprednega navigacijskega sistema, ki zaradi povezanosti s spletom omogoča tudi prikazovanje podatkov o "živem prometu", torej prometnih zamaških, dragocen čas in stres pa vam privarčuje tudi z iskanjem parkirnih mest. Na voljo je tudi aktualna vremenska napoved za kraj, kamor se z vozilom odpravljate. Za avdiofile so pri Mercedes-Benzu dodali še vrhunsko ozvočenje Burmester, ki pride še posebej do izraza ob odlični zatesnjenosti kabine proti hrupu.

Mercedes-Benz razred V je namenjen več skupinam uporabnikov, v prvi vrsti velikim družinam s potrebo po prostoru, aktivnim ljudem z veliko športne opreme in poslovnežem, saj je s prilagajanjem in obračanjem sedežev vozilo lahko tudi mobilna pisarna z zložljivo mizico.

Mercedes-Benz razred V lahko s pravo opremo preseže tudi luksuzne limuzine s trikrako zvezdo v nosu. Zaradi velike dolžine spremlja, zaznava in vas opozarja na vozila v mrtvem kotu. Ker so boki vozila zajetni, ima vgrajen varnostni sistem za bočni veter, za lažje obračanje na majhnih mestih skrbi kombinacija kamer, ki na osrednjem zaslonu prikazujejo 360-stopinjski pogled na okolico vozila, aktivni radarski tempomat za ohranjanje razdalje DISTRONIC pa samodejno vzdržuje razdaljo do vozil pred vami in lahko voznika razbremeni na primer pri vožnji po avtocesti ali v prometu s pogostim ustavljanjem in speljevanjem, saj samodejno pospešuje in zavira.

V mestih tudi brez emisij

Dodatno raznovrstnost ponuja na področju agregatov. Dizel je namenjen dolgim potovanjem z ugodno porabo goriva. Na izbiro je s pogonom na zadnji osi ali pa z vsekolesnim pogonom 4MATIC. Udobje na dolgih poteh dodatno zagotavlja 9-stopenjski samodejni menjalnik. Velikoprostorec pa je v obliki modela Mercedes-Benz EQV tudi 100-odstotno električni model, ki med vožnjo ne ustvarja emisij.

Zelo pomembno je, da se voznik za volanom Mercedes-Benza razreda V počuti kot voznik karavana in ne kot voznik kombija. Ta avto glede na dinamiko vožnje nikakor ni podoben kombiju. Ima tudi prilagodljivo podvozje in učinkovito blaži neravnine. Kot riba v vodi se počuti na dolgih, avtocestnih poteh. Dolga medosna razdalja prinaša izjemno stabilnost tudi pri večjih hitrostih.

Mercedes-Benz razred V si lahko omislite z uporabnimi dodatki, ki olajšajo prevoz koles, z njim pa lahko vlečete tudi večji čoln.

Zaradi moči dizelskega agregata je primeren tudi za vleko prikolice. Vnaprej vgrajena vlečna kljuka s snemljivo krogelno glavo omogoča pripenjanje tovora do mase 2.500 kilogramov.

Vozila so na zalogi

In kar je zelo pomembno, na Mercedes-Benz razred V ni treba čakati eno leto niti pol leta. Na zalogi je z dizelskimi motorji z dvokolesnim ali štirikolesnim pogonom. Ponudbo lahko preverite tukaj.