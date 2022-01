Konec za klasičnega passata tudi čez lužo, nadomešča ga električni ID.4

V ZDA je Volkswagen od leta 1974 prodal več kot 1,8 milijona passatov, zato gre za presenetljivo odločitev nemškega proizvajalca vozil. Še posebej, ker so sedmo generacijo začeli izdelovati na domačih tleh in jo dimenzijsko celo priredili za potrebe kupcev v ZDA. Prvih šest generacij so namreč v ZDA uvažali iz Evrope.

Padanje prodaje, veliko več si obetajo od njegove električne zamenjave

A zadnja generacija je bila že ob svojem debiju na udaru kritik, ki so passatu očitale predvsem slabe materiale v potniški kabini in splošno neizrazitost modela. Sprva so leta 2012 še prodali 117.023 avtov, toda prodaja je z vsakim letom padala, tako da so lansko leto prodali le še 24.396 passatov.

V obratu Chattanooga bodo kmalu zagnali proizvodnjo električnega modela ID.4. Enkrat do konca leta bodo iz tovarne zapeljali prvi avtomobili. Povpraševanje po tem električnem športnem terencu pa je v ZDA zares veliko.