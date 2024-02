Konec v Evropi: Hyundai ukinil dva priljubljena modela

Hyundai za Evropo ne bo več ponujal dveh športnih avtomobilov, in sicer modelov i30 N in i20 N.

Hyundai je v razvoj svojega športnega programa pod črko N vložil veliko sredstev in se zelo aktivno podal tudi v tekmovalni šport (svetovno prvenstvo v reliju, krožne dirke TCR, program za zasebne voznike), a športne aktivnosti so zdaj vsaj v Evropi ostale brez sorodnih avtomobilov za vsakodnevno uporabo.

Korejci so v Evropi namreč ustavili prodajo dveh priljubljenih športnikov. Poslovila sta se modela i20 N in i30 N, že prej je podobna usoda doletela model kona N. Razvoj športnega programa N je za Hyundai vodil Albert Biermann, nekoč prvi mož BMW-jevega športnega programa M.

Foto: Hyundai

Hyundai bo v ospredje športne in dinamične ponudbe postavil nov električni model ioniq 5 N. Ta ima moč 478 kilovatov (650 "konjev"), štirikolesni pogon, kapaciteta baterije pa je 80 kilovatnih ur. Masa avtomobila je 2,3 tone.

Cena ioniqa 5 N za Slovenijo še ni znana. Že klasičen z večjo baterijo in štirikolesnim pogonom pa stane vsaj 53 tisoč evrov. Bencinski i30 N je v Sloveniji do zdaj stal do največ 36 tisoč evrov.