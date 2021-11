Konec izjemne športne poti, včeraj je dobil najlepše darilo

V petek bo praznoval 43. rojstni dan in včeraj je zanj že dobil najlepše darilo. Osmi naslov svetovnega prvaka med sovozniki je bila za Juliena Ingrassio nagrada za samozavest in ponujeno pomoč Sebastienu Ogierju, ko je bil pred 16 leti njemu še nepoznan in komaj 22 let star francoski avtomobilski talent.

Sebastien Ogier je včeraj slavil osmi naslov (v devetih letih) svetovnega prvaka v reliju. Vse relije, vse hitrostne preizkušnje in ovinke si je z njim na tej poti delil sovoznik Julien Ingrassia, ki je včeraj sklenil športno pot. V zadnjem desetletju je postal eden najbolj priljubljenih sovoznikov, ki je navduševal s preprostostjo in hudomušnostjo, predvsem pa z izredno profesionalnim in natančnim delom. Ničesar ni prepuščal naključju in posledica tako temeljitega pristopa te francoske posadke so tudi izjemni tekmovalni dosežki.

Številka 1, Sebastien Ogier in Julien Ingrassia. V zadnjih devetih letih kar osemkrat nepremagljiva kombinacija v svetovnem reliju. Foto: Red Bull

Sovoznik v reliju mora biti tudi zelo samozavesten in Ingrassia je to nedvomno bil. Tako se je navsezadnje tudi spoznal z Ogierjem, ki ga je francoska zveza FFSA v sodelovanju s Peugeotom leta 2005 izbrala na iskanju mladih talentiranih voznikov. Ingrassia si je namreč ogledal finale tega izbora, kjer je želel svoje dotakratne sovozniške izkušnje ponuditi zmagovalcu izbora. Ogier mu je s trdim delom in natančnostjo hitro padel v oči in še isti dan je v Peugeot Sport poslal svojo predstavitev. Ponudil se je kot sovoznik njihovega izbranca, iz Pariza so mu vrnili telefonsko številko in kmalu se je že odpravil na prvi obisk k Ogierju v francoski Gap.

Zvečer je bil z njegovo družino na prvi skupni večerji, po njej sta se šla s Sebastienom z renaultom 11 turbo iz družinske garaže vozit na zasnežene okoliške ceste. Prihodnji dan sta na bližnjih cestah, sicer tudi hitrostnih preizkušnjah relija Monte Carlo, za trening naredila svoje prve zapiske in nekaj mesecev pozneje v pokalnem peugeotu 206 že vozila na prvem skupnem reliju Terre du Auxerrois.

Delovno okolje sovoznika. Najprej dolgotrajen popis vseh hitrostnih preizkušenj … Foto: Red Bull

... in nato dirkanje s polno hitrostjo v izjemno raznovrstnih razmerah. Foto: Red Bull

Izjemna statistika Francoza, ki je z Ogierjem sodeloval od leta 2006

Vse preostalo je zgodovina. Ingrassia je do danes zbral 168 relijev za svetovno prvenstvo, 54 zmag, 91 uvrstitev na zmagovalne stopničke in osem naslovov svetovnega prvaka. Temu bi lahko dodali še naslov mladinskega svetovnega prvaka v letu 2008, ko sta prvič vozila pod okriljem Citroena. Nepozabnih je tudi osem zmag na reliju Monte Carlo, in to celo s petimi različnimi znamkami avtomobila.

Ingrassia je na večni lestvici najuspešnejših sovoznikov na drugem mestu. Pred njim je le "večni" Loebov sovoznik Daniel Elena, ki ima tudi en naslov svetovnega prvaka več.

Največ nastopov na SP Največ zmag za SP 1. Miikka Anttila - 220 Daniel Elena - 79 2. Marc Marti - 201 Julien Ingrassia - 53 3. Denis Giraudet - 189 Timo Rautiainen - 30 4. Jarmo Lehtinen - 182 Luis Moya - 24 5. Daniel Elena - 180 Nicky Grist - 21 6. Stephane Prevot - 175 Seppo Harjanne - 20 7. Julien Ingrassia - 167 Ilkka Kivimaki - 19 8. Jonas Andersson - 163 Miikka Anttila - 18 9. Phill Mills - 162 Arne Hertz - 18 10. Luis Moya - 161 Bernard Occeli - 16 Tiziano Siviero - 16

Ingrassia je bil eden najbolj cenjenih sovoznikov, ki se je dokazal predvsem s pozitivno energijo, hudomušnostjo in izjemno natančnim pristopom do svojega dela. Foto: Red Bull

Čeprav je bil nekajkrat tudi voznik, svetovnega prvaka med sovozniki ni nikoli zares vleklo za volan. "Tekmovalni adrenalin in strast v dirkalniku doživljata oba," je večkrat poudaril in bil tudi kritik podcenjevanja sovozniških dosežkov. Tako je po enem izmed osvojenih naslovov svetovnega prvaka javno okrcal mednarodno avtomobilsko organizacijo FIA ter razliko v velikosti šampionskega pokala za voznika in sovoznika. Pri Citroenu ga je želelo vodstvo pred vstopom v tovarniško moštvo celo ločiti od Ogierja (zanj so iskali izkušenejšega sovoznika), a se je uprl in ostal v dirkalniku z enim najboljšim voznikov relija vseh časov.

Včeraj pa je v Monzi tudi sam stal na pokrovu motorja in bil kot sovoznik tokrat sam v središču pozornosti. Zasluženo. Končal je izjemno kariero, medtem ko bo Ogier na posameznih relijih za Toyoto v prihodnjem letu še nastopal.

Osmi naslov svetovnega prvaka za Ogierja in Ingrassio Foto: Red Bull

Eden največjih dosežkov sta bila naslova svetovnih prvakov s poltovarniškim moštvom M-Sport Ford. Foto: Red Bull