Končno uradno: tak bo prvi Ferrarijev SUV #foto

Ferrari je vsaj delno prvič razkril svojega prvega športnega terenca z imenom purosangue, ki bo do prvih kupcev pripeljal leta 2023.

Ferrari trenutno v ponudbi še vztraja brez športnega terenca, a že letos naj bi dokončno razkrili svojega novega aduta in ga prihodnje leto ponudili tudi prvim kupcem. V Maranellu bodo s prvim športnim terencem sledili tekmecem, še posebej Lamborghiniju, ki na podlagi urusa iz leta v leto postavlja nove prodajne rekorde. Prav gotovo je tak avtomobil tudi odličen vir zaslužka.

Ime bo dobil po italijanskih konjih

Italijani so prvič vsaj delno razkrili vozilo z domnevnim imenom purosangue. Pri Ferrariju so za zdaj zelo skopi s podatki o vozilu. Prva fotografija razkriva veliko o zunanjosti sprednjega dela, skrivnostni pa so za zdaj pri podatkih o pogonskih motorjih. Ferrari je ime dobil po italijanski konjski pasmi, ki izvira iz leta 1875.

Kot možnost se ponujajo dvanajstvaljni motor, pa tudi hibridne različice okrog klasičnega osemvaljnika.

Pobudnik purosangueja pri Ferrariju je bil že leta 2017 takratni predsednik Sergio Marchionne, leto pozneje so razvoj športnega terenca pri Ferrariju tudi uradno potrdili.