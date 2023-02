Končno nekaj pozitivnega? Francoz se je rešil z elektriko.

Hibridni pogoni v milijon evrov vrednih specialkah za svetovno prvenstvo niso del tehnološkega znanja proizvajalcev in so bili do zdaj deležni predvsem negativne promocije. Drugače je bilo v nedeljo na Švedskem, ko je francoskemu vozniku Loubetu prav z električnim pogonom uspelo premagati zadnjih deset kilometrov relija.

Hibridna tehnologija je v svetu avtomobilov že dobro uveljavljena in predvsem v različici samopolnilnih hibridov tudi del vse več novih avtomobilov. To je tista vrsta elektrifikacije pogonov, ki je danes tako cenovno kot uporabniško primerna za najširši krog voznikov. Toyota, Hyundai in Ford, tri avtomobilske znamke z moštvi v svetovnem prvenstvu v reliju, imajo v svoji ponudbi zelo konkurenčne hibridne avtomobile.

Hibridni pogon je lani s precejšnjo zamudo prišel tudi v tovarniške specialke za reli. To so približno milijon evrov vredni dirkalniki novega razreda Rally1 (prej WRC), ki 1,6-litrske bencinske motorje dopolnjujejo z dodatnim 100-kilovatnim elektromotorjem. Toda hibridni pogon ni izdelek vsakega od proizvajalcev, torej Toyote, Forda in Hyundaia, temveč gre za enotni izdelek zunanjega dobavitelja. To sta nemški Compact Dynamics in avstrijski Kreisel Electric.

🤭 — Gerard Quinn (@WRCgerardquinn) February 13, 2023

V vsakdanjem prometu pozitivno sprejeta tehnologija, na dirkah do zdaj povezana predvsem z negativnimi odzivi

Ta hibridni del nove generacije dirkalnikov, ki naj bi izpostavil elektrifikacijo in vožnjo s pomočjo le električne energije, je bil na dozdajšnjih 15 prireditvah dokaj slabo izkoriščen. Namesto da bi električni del priključnohibridnega pogona pokazali tudi na vmesnih etapah, na primer ob vožnji skozi manjše vasi, je uporaba za zdaj določena le za vožnjo skozi servisno cono. Ker hibrid očitno še ni dovolj zanesljiv, njegove uporabe FIA in promotor svetovnega prvenstva še nista razširila.

V nasprotju s hibridno tehnologijo, ki je v avtomobilskem svetu dobro sprejeta, je bil hibridni del pogonov v reliju za zdaj povezan predvsem z negativnimi odzivi. Skoraj na vsakem reliju dodatni električni pogon odpove in tako voznik ne more izkoristiti celotne sistemske moči dirkalnika. Letos se je v Monte Carlu to pripetilo Sebastienu Ogierju (Toyota), zadnji konec tedna na Švedskem Craigu Breenu (Hyundai). Proizvajalci, ki v svoj dirkaški program vložijo več deset milijonov evrov letno, so tako za hibridni pogon deležni predvsem negativnih odzivov, pri čemer splošna javnost ne ve, da težav ne povzroča njihova lastna tehnologija.

Hyundai ima v začetku nove sezone močno zasedbo, le prvi voznik Thierry Neuville še ni pokazal tistega, kar bo moral v boju za naslov svetovnega prvaka. Foto: Red Bull

Pri Toyoti je za zdaj vse odvisno od Kalleja Rovanpere, svetovnega prvaka v reliju. Foto: Red Bull

Francoz se je v zadnjih desetih kilometrih rešil z elektriko

Svetli trenutek se je zgodil zadnji konec tedna na Švedskem, in sicer prav na zadnji hitrostni preizkušnji. Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford) je doživel tehnično okvaro na svojem dirkalniku ford pumi rally1. Pred lansko sezono bi v tem primeru sledil odstop, in sicer tik pred ciljem, v nedeljo pa mu je uspelo vklopiti elektropogon in zadnjih deset kilometrov prevoziti zgolj z uporabo električne moči iz baterije. Ker do cilja ni bilo daleč, se je rešil klavrnega odstopa.

FIA bo za leto 2025 pripravila nadgradnjo tehničnega pravilnika za najvišjo raven svetovnega prvenstva. To bodo še vedno dirkalniki na zdajšnji hibridni osnovi, saj bodo okrog 80 odstotkov trenutnih tehničnih pravil uporabili tudi takrat. Cilj sta evolucija hibridnega pogona in predvsem razširitev uporabnost njegovega električnega dela.

Če je Toyota na uvodnem reliju v Monte Carlu odnesla 16 najboljših časov na 18 hitrostnih preizkušnjah, je Švedska monotonosti svetovnega prvenstva odločno pokazala zobe: Toyota je dosegla še sedem, Hyundai že enajst najboljših časov. Zmagal pa je tisti, ki mu je uspelo dobiti preostalo preizkušnjo. Slavila sta Ott Tanak in moštvo M-Sport Ford, ki pod taktirko neuničljivega Malcolma Wilsona piše novo dirkaško pravljico.



Hyundai je z moštvenimi ukazi poskušal že na drugem reliju sezone, toda Thierry Neuville je v zadnjih kilometrih zapravil pomoč prerojenega Breena. Prvi štirje vozniki so bili v cilju le 25 sekund narazen, kar je odlična spodbuda za zanimivost letošnje sezone. Rošada Breen - Tanak se je za obe strani izkazala za odlično, ob odsotnosti Ogierja ostaja Toyota močna predvsem toliko, kot je ob koncu tedna hiter Rovanpera. Rovanpera in Tanak sta favorita za naslov svetovnega prvaka, Neuville bo moral vlogo brezpogojno "prvega" pri Hyundaiu še upravičiti.



Svetovno prvenstvo v reliju se marca nadaljuje v Mehiki, aprila nato prihaja k našim sosedom Hrvatom.