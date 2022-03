Koliko Slovencev na hrvaški WRC? Prijavi sta očitno dve.

Lanski reli na Hrvaškem je minil v znamenju Toyote, ki je tudi letos najbolje začela svetovno prvenstvo. Foto: Red Bull Hrvaški reli svetovnega prvenstva bo od 22. do 24. aprila, izpeljali pa ga bodo na velikem območju, vse od severa pri Varaždinu do območja nad Reko. Organizatorji so končali sprejemanje prijav, seznam nastopajočih na tem spektaklu pa bodo predstavili v ponedeljek, 28. marca.

Na njem lahko pričakujemo vse najboljše voznike s svetovnega prvenstva. Skladno s trenutnim vrstnim redom v svetovnem prvenstvu bo prvi na traso zapeljal Kalle Rovanpera (Toyota), ki je, sodeč po stabilni formi na uvodnih dveh relijih, tudi eden od glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka po umiku lanskega prvaka Sebastiena Ogierja. Hrvaški reli bo privabil tudi najboljše posadke v razvrstitvi WRC2 (dirkalniki Rally2) in mladinskem svetovnem prvenstvu z dirkalniki razreda Rally3.

Darko Peljhan in Matej Čar bosta na štartu relija spet s škodo fabio R5. Foto: Škoda

Nastop potrdila Novak in Peljhan

Lani so na hrvaškem reliju sodelovale štiri slovenske posadke, letos se tja očitno vračata dve. Po naših informacijah se je na reli prijavil Darko Peljhan, in sicer znova s škodo fabio R5 in sovoznikom Matejem Čarom. Za Peljhana bo to peti (enkrat kot sovoznik), za Čara pa tretji nastop na svetovnem prvenstvu. Oba sta reli, na katerem sta sploh prvič vozila dirkalnik R5, lani uspešno končala.

Na štart v Zagrebu se vrača tudi Aljoša Novak, ki je tudi že uradno razkril skico zunanjosti svojega dirkalnika. To bo spet škoda fabia rally2, le da jo bo Novak najel pri italijanski ekipi MS Munaretto. Novakov sovoznik bo Uroš Ocvirk, ki tudi že ima izkušnje z reliji svetovnega prvenstva. Novak in Ocvirk sta se prijavila tudi v uradno razvrstitev WRC2, znotraj te pa tudi v uradno razvrstitev WRC2 Junior. V primeru uvrstitve v prvo deseterico bi dobila tudi točke za svetovno prvenstvo.

Doma naj bi ostal tudi Popovič

Lani se je nastop na Hrvaškem zaradi nesreče na testu izmuznil Alešu Zrinskemu, ta pa se bo letos raje posvetil državnemu prvenstvu (začetek 8. in 9. aprila v Vipavski dolini) in bo svoj debi na svetovnem prvenstvu raje prestavil v leto 2023. Potihoma je na nastop na Hrvaškem upal tudi Jan Medved (ford fiesta rally4), a za zdaj morebitne prijave ni potrdil.

Na reli za svetovno prvenstvo očitno ne bo niti Borisa Popoviča, nekdanjega državnega prvaka. Koprčan je nastop pred tedni sicer napovedal in v Italij tudii testiral škodo fabio R5, a po naših informacijah prijave ni oddal.