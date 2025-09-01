Kitajska je največja država in največji avtomobilski trg, kjer je približno polovico novih avtomobilov mogoče polniti baterijo. Koliko elektrike porabijo zanje?

Kitajci vsak mesec svojemu avtomobilskemu parku dodajo približno milijon novih osebnih vozil. Delež tistim, ki jim je mogoče polniti baterijo (električni, priključni hibridi) se giblje okrog 50 odstotkov. Vsi ti avtomobili (skupaj s priključnimi gospodarskimi vozili) potrebujejo veliko pogonske elektrike in infrastrukturo velikanskega obsega.

Kitajci imajo tako že 16,7 milijona električnih polnilnic, mesečno pa za avtomobile trenutno potrebujejo 7,7 milijarde kilovatnih ur (kWh) elektrike.

Hitra rast polnilnega omrežja

Število polnilnic oziroma priključnih mest pa hitro raste, samo od lanskega julija za kar 53 odstotkov. Število polnilnic so od leta 2020 povečali za desetkrat. Sodeč po objavi direktorja uprave za državno energetiko ima Kitajska zdaj v povprečju dve polnilnici na pet avtomobilov.

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so na Kitajskem prodali 6,9 milijona novih priključnih avtomobilov, postavili pa 3,8 milijona novih javnih in zasebnih polnilnih mest. Poraba elektrike za vse avtomobile je letos do konca julija narasla za več kot 40 odstotkov.

Samo v mesecu juliju so porabili skoraj 7,7 milijarde kWh, kar je bil milijon več kot junija. Poleg osebnih avtomobilov so velik porabnik tudi električna vozila kot so avtobusi, mestni tovornjaki, taksiji in podobno.

Foto: BYD

Slovensko gospodinjstvo v povprečju letno porabi okrog štiri tisoč kWh elektrike.

Za zdaj četrtina elektrike iz obnovljivih virov

Kitajska še vedno večino elektrike pridobi iz fosilnih virov, vendarle pa delež elektrike iz trajnostnih virov strmo raste. Letos so v prvi polovici leta 24 odstokov elektrike pridobili iz vodne (4 %), sončne (6 %) in vetrne energije (14 %). Delež energije iz jedrske energije je znašal le en odstotek.

V prvi polovici leta je proizvodnja elektrike iz fosilnih virov upadla za štiri odstotke in je bila tik pod sedem tisoč teravatov kilovatnih ur (TWh), obseg zelene elektrike pa je bil 2.400 TWh. To je na primer 200 odstotkov več kot je bil izkoristek obnovljivih virov leta 2019. Posledično je ogljični odtis na posamezno kWh elektrike na Kitajskem letos prvič padel pod mejo 500 gramov CO2. Znašal je 492 gramov, lani v enakem obdobju 539 gramov, v prvem polletju 2023 pa še 593 gramov CO2.

Oblasti predvidevajo nadaljnjo rast priključnih vozil

Kitajske oblasti predvidevajo, da bodo imeli leta 2030 že 100 milijonov priključnih vozil, zanje pa bodo postopno gradili polnilno infrastruktro.

Trg polnilnic obvladuje približno 15 večjih družb, mrežo polnilnic pa dopolnjujejo tudi proizvajalci avtomobilov - primer so polnilnice Tesle, Nia, Li Auta in Xpenga. Nio ima že več kot pet tisoč polnilnic in 28 tisoč polnilnic priključkov, Li Auto 15 tisoč in Tesla 14 tisoč priključkov. Med upravitelji omrežja ima družba TELD 807 tisoč priključkov, izstopata pa tudi Star Charge (703 tisoč priključkov) in YKC (656 tisoč priključkov).

