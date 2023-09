Koliko bo stal novi scenic? Uradnega še nič, take so napovedi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault scenic spada med glavne novosti na mobilnostni razstavi IAA v Münchnu, saj gre za konkreten serijski avtomobil, ne koncept. Novi scenic bodo pri Renaultu na ceste poslali v prvem četrtletju prihodnjega leta. Za zdaj ni znano, kdaj bo Renault ta avtomobil pripeljal v Slovenijo. Na našem trgu francoska znamka nima več neposrednega predstavnika, temveč za prodajo skrbi zasebno podjetje Grandautomotive Auto, ki je v lasti izraelske skupine Taavura.

Za dobro opremljenega novega scenica več kot 50 tisočakov

V Sloveniji trenutno starega scenica ni več mogoče naročiti, na uradnem ceniku je le še večji grand scenic. Ta je na voljo z bencinskim motorjem, ki ima moč 103 ali 116 kilovatov. Cena znaša od 31.590 do slabih 36 tisoč evrov za najvišje opremljeno različico executive s samodejnim menjalnikom in zmogljivejšim motorjem.

Električni scenic bo seveda dražji. Okvirne izhodiščne cene bi se lahko začele pri 45 tisoč evrih, zagotovo pa bo primerno opremljen, še posebej tisti z večjo baterijo bo stal vsaj dobrih 50 tisoč evrov. Scenic bo torej cenovno v območju tesle model Y.

Spuščanja cen si Renault ne more privoščiti

Pri Renaultu so v Münchnu poudarili, da se v cenovno vojno s kitajskimi proizvajalci in Teslo ne bodo spuščali. "Tega si ne moremo privoščiti," je za Reuters v Nemčiji povedal Renaultov vodja inženiringa Gillles Le Borgne. "Dobra strategija je zadržati cene in prilagoditi stalne stroške," je dodal Le Borgne.

Električni renault megane v Sloveniji stane od 37 tisoč evrov, tisti z večjo baterijo pa 45 tisočakov.