Dolgo enoprostorec, zdaj SUV: Renault razkriva novega #foto

Renaultov novi scenic bo dolg 4,77 metra, kar je štiri centimetre manj od australa, a občutnih 26 centimetrov daljši od megana. Medosna razdalja meri 2,78 metra, to je deset centimetrov več kot pri meganu. Temu dodajmo še osnovnih 545 litrov prtljažnika, ki jih je mogoče povečati do 1.670 litrov.

Foto: Renault

Vrnitev v Munchnen, kjer so leta 1991 pokazali koncept prvega scenica

Ni naključje, da je Renault prav Munchen izbral za razkritje nove generacije scenica. Leta 1991 so prav na tukajšnji razstavi pokazali prvi koncept scenica, ki so ga nato začeli izdelovati leta 1996. Že v zadnji generaciji je scenic sicer dobil tudi nekaj genov križanca.

Scenic, avtomobilsko ime s 27 let dolgo zgodovino, tako postaja športni terenec. Pri Renaultu so se odločili za uporabo novega imena pri novem električnem avtomobilu, ki prihaja z namenske električne platforme CMF-EV in si tudi zato oblikovno in tehnološko svoje bistvo deli z že dobro znanim električnim meganom.

Dva elektromotorja, dve velikosti baterije

Megane bo na voljo z dvema elektromotorjema in dvema kapacitetama baterije. Moč elektromotorja bo 125 ali 160 kilovatov (170 ali 220 “konjev”), kapaciteta baterije pa 60 ali 87 kilovatnih ur. Konična moč polnjenja znaša od 130 do 150 kilovatov, avtomobil ima tudi sistem predgretja baterije za učinkovitejše polnjenje.

Vsaj pri električnemu meganu krivulja moči polnjenja kljub temu ni najboljša, pri scenicu pa naj bi ta sistem izpopolnili in tudi znižali idealno delovno temperaturo baterije.

Scenic obljublja še več uporabnih sistemov

Za polnjenje prek izmeničnega toka bo mogoče dobiti 22-kilovatni polnilec, kar bo spet konkurenčna prednost tega avtomobila.

Eden od zanimivejših elementov notranjosti bo tudi pri scenicu Googlov vmesnik, ki je predvsem dober pri načrtovanju poti in oceni preostanka baterije na cilju. Funkcija, ki v meganu deluje odlično.

Novost je tudi streha, kjer bo mogoče za različne dele nastaviti ločeno raven prosojnosti in tako osvetlitve posameznega dela notranjosti vozila. Proizvajalec te strehe, ki po trditvah Renaulta predstavlja popolno novost v avtomobilskem svetu, je Saint-Gobain.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault