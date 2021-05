Kmalu razkritje: to bo njegova najpomembnejša novost

Septembra 1985 je Volkswagen na mednarodnem avtomobilskem salonu (IAA) v Frankfurtu predstavil novi model T3 - prvi multivan. Poleg transporterja in caravelle je bil do takrat še neznana kombinacija zaprtega dostavnega in osebnega vozila, enoprostorskega vozila in avtodoma, z udobnimi voznimi lastnostmi. V zadnjem delu je bilo mogoče zadnje sedeže poklopiti v ležišče, poleg tega je imel že prvi multivan tudi zložljivo mizico. Napovedal je potencial nekakšnih avtodomov za minimaliste.

Tako kot golf bo imel tudi multivan (doplačljivo) sprednjo osvetljeno letvico LED. Foto: Volkswagen

Letos bo na ceste pripeljal novi multivan, ki bo doživel pomembno spremembo. Prvič do zdaj ga bodo izdelali na platformi MQB, ki je namenjena osebnim avtomobilom. Pri Volkswagnu so zato samozavestni, da bo postal multivan boljši na vseh področjih. V notranjosti bo dobil nekaj elementov najnovejšega golfa (na primer infozabavni sistem z dvema zaslonoma), v zadnjem delu pa lahko prek skice vidimo modularno zasnovo potniškega prostora. Zadnji sedeži bodo postavljeni na premične tire, sedeže v drugi vrsti bo mogoče tudi zavrteti.

Prikaz modularne notranjosti vozila. Foto: Volkswagen

Po tiguanu priključni kabel tudi za multivana. Foto: Volkswagen

Prav tako so Nemci za multivana potrdili prvi priključno hibridni pogon. Tehničnih podrobnosti še niso razkrili. Baterije bodo postavili v dno vozila, zato tak pogon na prostornost ne bo vplival. Če bo elektrike v bateriji dovolj, se bo tak multivan ehybrid vselej zagnal v električnem načinu in torej brez zagona bencinskega motorja. Pogon sicer že poznamo iz tiguana ehybrid in golfa GTE.

Dodatno bodo v multivanu predvidoma na voljo tudi dvolitrski dizelski motorji, med razpoložljivimi različicami bo še naprej tudi tista s štirikolesnim pogonom.

Foto: Volkswagen