Kmalu nova fiat panda: očitno se bo marsikaj spremenilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Panda, kakršno poznamo danes, bo postala majhen in še bolj izrazit SUV. Foto: Fiat Fiat bo v prihodnjih petih letih vzpostavil dva osnovna stebra svoje ponudbe. Na eni strani bo to model 500, na drugi pa serija vozil iz nekdanjega koncepta centoventi. To je v pogovoru za britanski Autoexpress potrdil tudi predsednik Fiata Olivier Francois.

Prihodnje leto bodo pri Fiatu po besedah Francoisa razkrili novo generacijo pande oziroma tistega avtomobila, ki ga pod tem imenom poznamo danes. Prvi mož Fiata še noče govoriti o imenih modelov in se poigrava z mislijo, da bi dobro unovčili tudi imena ne tako nekdanjih Fiatovih modelov.

Se vrača tudi ime punto?

Naslednica pande bo majhen SUV, predvidoma bolj "škatlaste" oblike, toda ta avtomobil bo na voljo tudi v večji dimenzijski izvedbi. Podobno kot na primer peugeota 208 in 308 bo tudi Fiat ponudil nove avtomobile obeh segmentov in z veliko verjetnostjo se med imena vrača tudi punto.

Fiat bo novi majhni SUV izdeloval na Poljskem (Tichy), in sicer od leta 2023.