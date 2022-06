Ključna točka se odmika: cene litija so se dvignile v nebo

Cene ključnih surovin za izdelavo baterijskih paketov so se v zadnjem letu močno dvignile. Pred proizvajalci je zdaj pomembna odločitev – dvig cen prevaliti na kupca ali zmanjšati marže in počakati na spust cen.

Cene ključnih surovin za izdelavo baterijskih paketov so se v zadnjem letu močno dvignile. Pred proizvajalci je zdaj pomembna odločitev – dvig cen prevaliti na kupca ali zmanjšati marže in počakati na spust cen. Foto: Reuters

Vse dražje cene za litij, kobalt in nikelj bi lahko upočasnile prodajni zagon električnih vozil, še posebej se bodo visoke cene surovin poznale pri poznejši izenačitvi cen v primerjavi z avtomobili s termičnim motorjem. Kaj to pomeni za pospešen prihod električnih vozil?

Hiter dvig cen kovin, ki so ključni del baterijskih paketov v električnih vozilih, bi lahko poskrbel za večletno zapoznitev pri izenačevanju cen. Električni avtomobili bodo ostali dlje časa cenovno nedosegljivi večini kupcev, posledično pa se bo prodaja avtomobilov s termičnim motorjem povečevala.

Povpraševanje raste, dobiček se manjša

V zadnjih letih so se močno dvignile cene litija, kobalta in niklja. Proizvajalci avtov so v tej ključni razvojni fazi in pospešku prodaje moral zmanjšati svoje marže, a povpraševanje po električnih vozilih še naprej raste. Številni se zato srečujejo z dilemo – pogoltniti vse višje cene ali pa ta dvig cen prevaliti na kupca.

Pred tem dvigom cen so se cene surovin gibale po pričakovani krivulji. Pričakovali so, da se bodo cene električnih vozil v bližnji prihodnosti izenačile s cenami običajnih avtomobilov, in to brez upoštevanih državnih subvencij. Zaradi podražitev ključnih surovin se bo zdaj izenačitev cen zamaknila za nekaj let. Cena baterijskega paketa se bo v letošnjem letu prvič po desetih letih dvignila. Naraščajoča inflacija pa ne pomaga pri ublažitvi cen, zato se ključni cilj, sto dolarjev za kilovatno uro, vse hitreje odmika.

Bodo zaradi dviga cen proizvodne težave še večje?

"Zmanjševanje cen baterijskega paketa na sto dolarjev za kilovatno uro je zdaj nedosegljiv cilj z obstoječo baterijsko kemijo in oblikami baterijskih celic. Če se bodo cene surovin še naprej dvigovale oziroma ostale na tej ravni, bi se prihod do te točke zamaknil za več let," so trenutno stanje na trgu opisali pri analitični hiši BNEF.

Prejšnji mesec so bili nad cenami surovin zaskrbljeni tudi pri mednarodni agenciji za energijo, pred časom pa je na dvigajoče cene surovin opozoril tudi Carlos Tavares, izvršni predsednik skupine Stellantis. Težave z dobavo in izdelavo baterij bi se po njegovem mnenju lahko zavleklo celo do leta 2025 ali 2026.

Cene električnih avtomobilov bi se morale kmalu izenačiti s cenami avtomobilov s termičnim motorjem, a dvig cen surovin to točko pomika vse bolj v prihodnost. Foto: Škoda

Cena za litij se je dvignila za petkratnik

Nekaj olajšanja za proizvajalce so prinesli pretekli tedni, ko se je cena za litij, kobalt in nikelj stabilizirala in ni več tako strmo naraščala. Prej se je cena za litij strmo dvigovala in je bila petkrat višja kot v običajnem obdobju, močno so se dvignile tudi cene za kobalt in nikelj, a ne tako drastično kot za litij. Kot načrtujejo pri Goldman Sachs, se bo cena teh surovin v prihodnjih dveh letih sprostila tudi na račun proizvajalcev, ki bi si radi zagotovili dovolj velike količine surovin za nemoteno izdelavo električnih vozil.

Zaradi visokih cen goriv električni avti vse bolj priljubljeni

Po drugi stani se hitro dvigujejo tudi cene običajnih avtomobilov. Proizvajalci so bili primorani dvigniti cene zaradi naraščajočih stroškov in inflacije. Obenem so ceno dvignili tudi zaradi manjše proizvodnje in tako pomagali krpati primanjkljaj. Zaradi naraščajočih cen goriva se vse več ljudi odloči za električni avto, zato pri BNEF predvidevajo, da se povpraševanje po električnih avtomobilih ne bo zmanjšalo. In to kljub višjim cenam. Ker se draži vse, tudi običajni avtomobili, bodo kupci to pripravljeni sprejeti, so še zapisali pri BNEF.