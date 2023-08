Kitajski izzivi: po Nemcih še odločneje tudi Toyota

Toyota bo okrepila lokalni razvoj elektrificiranih in baterijskih avtomobilov na Kitajskem, kjer so skupno podjetje že odprli tudi z vodilnim domačim proizvajalcem BYD.

Tudi pri Toyoti se zavedajo pomena konkurenčnosti na kitajskem avtomobilskem trgu. Ta je nekoč tradicionalnim azijskim in evropskim proizvajalcem ponujal skoraj neomejene možnosti rasti prodaje, z uveljavitvijo in tehnološkim prebojem kitajskih znamk – predvsem na področju baterijskih avtomobilov, kot so priključni hibridi in električni avtomobili – pa se je začel veliko ostrejši boj za tržne deleže.

Toyoti je v prvi polovici letošnjega leta prodaja na Kitajskem upadla za 2,8 odstotka na 879 tisoč avtomobilov. Upočasnili so tudi proizvodnjo v tovarni, kjer izdelujejo električni bZ4X, in tam število zaposlenih zmanjšali za tisoč.

Foto: Toyota

Odločnejši razvoj na Kitajskem, znanje bodo uporabili tudi globalno

Japonci so zdaj napovedali odločnejši razvoj avtomobilov za kitajski trg, ki se bo zgodil lokalizirano. Izbrane inženirje iz svojih treh skupnih podjetij (joint venture) na Kitajskem, ki so jih predhodno ustanovili z družbami FAW, GAC in BYD, bodo zbrali v novem razvojno naravnanem projektu. Izkušnje iz tega bodo pozneje uporabljali tudi globalno.

"Kitajski trg raste z veliko hitrostjo. Kot skupina moramo delovati in ugotoviti, kako delati in preživeti na tem trgu. Z lokalnim razvojem bomo poskušali narediti produkte, ki bodo po meri kitajskih kupcev. Ob tem pa se nadejamo, da bomo rezultate tega razvoja in vsega tistega, česar se bomo naučili na Kitajskem, pozneje izkoristili tudi globalno," pravi Tatsuro Udea, izvršni direktor Toyote na Kitajskem.

Notranjost toyote z dodatkom BYD. Foto: Toyota

Primer kitajsko naravnanega razvoja je bil pri Toyoti že model bZ3. Tako kot Evropi znani bZ4X je nastal na platformi e-TNGA, podjetje FAW-Toyota pa ga je lani izdelalo skupaj z domačim proizvajalcem BYD. Ta sodi med najuspešnejše kitajske avtomobilske proizvajalce, ki ima tudi ambiciozne načrte na globalnem trgu. BYD je pri bZ3 priskrbel baterije, motor in celoten elektronski nadzorni sistem, tako da ima avtomobil uradno do 600 kilometrov dosega. Tudi notranjost ni klasična Toyotina, temveč uporablja elemente BYD.

Odločitev Toyote, da zdaj še odločneje podpre lokaliziran razvoj na Kitajskem, je ena od podobnih potez avtomobilske industrije v zadnjih tednih. BMW je napovedal nov razvojno-raziskovalni center v Šanghaju, kjer bodo razvijali električne avtomobile za globalno prodajo, Volkswagen je vstopil v partnerstvo s kitajsko družbo Xpeng, Audi pa bo pri razvoju novih avtomobilov izkoristil platformo kitajskega partnerja SAIC.