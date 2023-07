Upravičeno ali pretiravajo? Svarijo pred kitajsko “invazijo”.

Evropski avtomobilski proizvajalci bodo morali znatno zmanjšati razvojne in proizvodne stroške, če bodo želeli v prihodnje konkurirati zdaj cenejšim avtomobilom kitajskih proizvajalcev. Tem nižje cene omogočajo nižji stroški dela in tudi ugodnejše cene surovin, kot so baterije. Lahko kitajske znamke v Evropi dosežejo 15-odstotni delež že prihodnjih v dveh letih?

"Iz vidika konkurenčnosti z naslova stroškov so 25 odstotkov boljši od nas. Morali se bomo boriti," je bil ta teden jasen Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa. Govoril je o načrtih kitajskih proizvajalcev, da v tem desetletju občutno povečajo svoj tržni delež v Evropi. Lani je ta znašal okrog devet odstotkov.

Nižji stroški dela, cenejši dostop do ključnih surovin …

Kitajski proizvajalci izkoriščajo nižje stroške dela in tudi dostopnost do ključnih sestavin predvsem električnih avtomobilov. Največji baterijski dobavitelji so kitajski in zato imajo za baterije boljše nakupne pogoje. Vse to omogoča nižje cene.

Družba MG Motors, ki sodi pod okrilje kitajskega državnega SAIC, je bila letos med glavnimi hiti evropskega trga. Pa ne le zaradi električnega MG4, temveč tudi cenejšega bencinsko gnanega križanca ZS. Da so cene še kako pomembne, kažejo tudi letošnje pocenitve Tesle. Njihov električni model Y je bil v prvem polletju najbolje prodajani avtomobil v Evropi, kar se je zdelo še lani nemogoče.

Pri tem bi bilo napak misliti, da stavijo Kitajci (in Tesla) le na nizke cene. Avtomobil kot je električni MG 4 je dejansko odličen izdelek in kompromis med ceno ter uporabnostjo, enako velja tudi za Teslin model Y. Da so Kitajci tudi tehnično napredni, kaže posel Audija z družbo SAIC - v Ingolstadtu bodo uporabili kitajsko platformo za izdelavo novih električnih avtomobilov za kitajski trg.

Foto: Gregor Pavšič

Izdelava novega električnega renaulta 5 bo stala 40 odstotkov manj kot izdelava predhodnika zoeja.

Foto: Citroën

Evropski proizvajalci predvsem na trgu električnih avtomobilov, kamor naj bi se celotna industrija tudi po usmeritvi proizvajalcev in Evropske unije do leta 2035 bolj ali manj nezadržno pomikala, za zdaj še niso dovolj konkurenčni. Drugače bi lahko bilo po letu 2025, ko mnoge znamke napovedujejo tehnološko naprednejše platforme in predvsem napredek na digitalizaciji in programskih rešitvah.

"Optimizirati moramo naše lastne stroške in s tem zagotoviti dobičkonosnost tudi pri ugodnejših cenah avtomobilov za srednji razred," je nadaljeval Tavares. Citroën je po Volkswagnu in Renaultu prav tako napovedal električni mestni avtomobil, to bo novi e-C3 z izhodiščno ceno 25 tisoč evrov.

Foto: Renault

Taka cena bo očitno postala nujna, proizvajalci pa si bodo morali z njo zagotoviti ustrezno dobičkonosnost. Tavares ne skriva nekaterih potez, s katerimi bi to lahko dosegli – pridobiti dobavitelje in delovno silo v državah z nižjimi stroški dela ter skleniti dogovore z dobavitelji baterij, ki zagotavljajo najboljše razmerje med ceno, maso in energijsko gostoto. Citroën bo omenjenega e-C3 izdeloval na Slovaškem.

Tudi pri Renaultu stavijo na nižanje proizvodnih stroškov. Izdelava novega električnega renaulta 5 bo stala 40 odstotkov manj kot izdelava predhodnika zoeja, ki ga bodo izdelovali le še do marca prihodnje leto. Del prihranka bodo zagotovile tudi nižje cene surovin na trgu, je dejal predsednik Renaulta Luca De Meo.

BYD je sklenil posel z podjetjem za izposojo avtomobilov Sixt, največjim tovrstnim v Nemčiji, za nakup sto tisoč njihovih avtomobilov.

Foto: BYD

Kitajske težnje so naravnane izvozno, BYD želi med prve tri znamke v Evropi

Kitajski avtomobilski trg se iz uvoznega hitro spreminja v izvoznega. Če so v preteklosti prevzeli marsikatero uveljavljeno evropsko ime (Geely-Volvo, SAIC-MG Motor …), nameravajo v tem desetletju v Evropo postopno pripeljati svoje znamke. Zaradi večje konkurenčnosti in da bi se izognili uvoznim dajatvam, nameravajo v Evropi graditi tudi svoje tovarne, kar zmanjšuje tudi tveganja za motnje v dobaviteljskih verigah.

"Do konca desetletja želimo biti vsaj med prvimi tremi znamkami v regiji, po možnosti pa tudi številka ena," je za Financial Times napovedal Michael Shu, vodja evropskih poslov za prodorno kitajsko družbo BYD. Ta je letos na Kitajskem prvič od začetka vodenja statistike z vrha spravila Volkswagnov koncern, s prodajo priključnih hibridov in polno električnih vozil so uspešnejši tudi od Tesle.

Tudi po oceni Herberta Diessa, nekdanjega predsednika Volkswagna, bi se morala evropska industrija najbolj bati prav znamke BYD.

je v pogovoru za Siol.net razmišljal Marko Femc, ki v Sloveniji s podjetjem Plan-net Solar postavlja sončne elektrarne, polnilnice in za zdaj prodaja štiri kitajske avtomobilske znamke. “Bistvo je v njihovih brezčasovnih komponentah. Za določeno stvar se odločijo, ker je to zanje dobro in želijo tja priti. Pri nas pa se odločamo predvsem na podlagi neke izrazite časovne komponente. Nekaj bomo delali, če bomo sto evrov zaslužili v enem mesecu. Na Kitajskem tega kratkoročnega časovnega pritiska ni. Ko je nekaj dobro, to delajo in pri tem vztrajajo. Velika državna podjetja želijo delati konkurenčno na daljši rok, ne zanima jih toliko ta kar najhitrejši mogoči dobiček. Tam vsi delajo v isto smer, to je pač zmožnost ob njihovi sistemski ureditvi države in gospodarstva,”, ki v Sloveniji s podjetjem Plan-net Solar postavlja sončne elektrarne, polnilnice in za zdaj prodaja štiri kitajske avtomobilske znamke.

V Nemčiji, kjer so letos prodali že skoraj 870 tisoč novih avtomobilov, je bilo le 111 vozil znamke BYD in 161 vozil znamke NIO.

Foto: Zeekr

Največji izvoznik kitajskih avtomobilov je znamka Chery. Ti nameravajo v Veliki Britaniji že letos odpreti 50 prodajnih salonov in njihovo število do leta 2025 podvojiti. Po ocenih nekaterih analitikov bi lahko skupni tržni delež kitajskih znamk v dveh letih narasel na vsaj 15 odstotkov. Omenjeni BYD je sklenil posel z podjetjem za izposojo avtomobilov Sixt, največjim tovrstnim v Nemčiji, za nakup sto tisoč njihovih avtomobilov.

Kljub temu je prodor kitajskih znamk v Evropo za zdaj še zadržan. Na prodajnih lestvicah vodijo uveljavljene evropske znamke in z izjemo Tesle, ki ima z modelom Y najuspešnejši posamezni avtomobil, večjih pretresov trg še ni doživel.

Foto: Reuters

V Nemčiji, kjer so letos prodali že skoraj 870 tisoč novih avtomobilov, je bilo le 111 vozil znamke BYD in 161 vozil znamke NIO. To so sicer le številke dejanskih registracij, ne pa tudi naročenih avtomobilov oziroma sklenjenih pogodb. Z izjemo MG Motors, ki je v Evropo stopil že resneje in s širšo trgovsko mrežo, preostale znamke šele postavljajo prve temelje.

"Na Kitajskem smo številka ena, a za to smo potrebovali 20 let. Avtomobilska industrija se je rodila v Evropi, Nemčija in Francija pa imata zelo močne lokalne znamke," dodaja Shu iz BYD.

Kitajske znamke so pripravljene igrati dolgoročno in zmožnost dolgoročnih strategij, kjer v ospredju niso kratkoročni dobički in poslovni uspehi, je tudi ena izmed njihovih ključnih prednosti.