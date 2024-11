Kitajski Nio bo posebej za Evropo razvil hibridi avtomobil in se s tem izognil višjim carinam za Evropo.

Tako ZDA kot Evropa sta močno povečali uvozne carine za električne avtomobile iz Kitajske. Avtomobilska znamka Nio, ki doma na Kitajskem prodaja le polno električne avtomobile, je za določene izvozne trge napovedala razvoj namenskih hibridnih avtomobilov.

Nio bo predvidoma svoj prvi hibridni avtomobil razvil leta 2026 in ga začel prodajati leta 2027, je neuradno poročal Reuters in se skliceval na svoje vire znotraj podjetja. Uporabili ga bodo tako za Evropo kot tudi področje Bližnjega vzhoda in Afrike. Hibridni avtomobil, ki naj bi bil tipa podaljševalnika dosega, bodo ponujali prek svoje znamke Firefly. Prvi avtomobil te znamke, ki je usmerjena tudi za evropsko tržišče, bodo razkrili na lansiranju znamke 1. decembra.

Evropska unija je uvedla nove carine v višini več kot 20 odstotkov na električna vozila podjetja Nio, uvožena v regijo, in to za naslednjih pet let, kar je poleg obstoječe 10-odstotne uvozne dajatve.

Medtem ko so električna vozila, proizvedena na Kitajskem, predmet teh carin, so hibridna vozila še vedno izvzeta, kar spodbuja načrte za izvoz hibridnih vozil v Evropo.