Kitajec namesto Elona Muska? Potrditve še ni.

Tom Zhu Xiaotong se je Tesli pridružil leta 2014, ko je na Kitajskem najprej skrbel za njihov program mreže superhitrih polnilnic. Xiatong pa je hitro napredoval in kmalu postal izvršni direktor kitajskega dela Tesle. Tam je bil odgovoren tudi za zagon tovarne v Šanghaju, ki je nato postala glavni izvozni center Tesle.

Napovedi o Xiatongu kot o potencialnem kandidatu za položaj globalnega izvršnega direktorja Tesle so za zdaj še neuradne. Kitajec bi bil lahko med prvimi imeni, če bi se Elon Musk resnično odločil za tak korak in bi se s te funkcije umaknil. To možnost je v preteklosti sicer že večkrat napovedal. V tem primeru bi položaj izvršnega direktorja prepustil drugemu, sam pa bi opravljal drugo funkcijo.

Medtem ko je prodaja Tesle odlična, je vrednost delnice v zadnjih mesecih močno upadla. To se je zgodilo predvsem po Muskovem prevzemu Twitterja, s čimer je poleg Tesle in SpaceX začel istočasno voditi še tretje veliko globalno podjetje.