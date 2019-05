Kitajci pokazali nov vlak, hitrost do 600 kilometrov na uro

Medtem ko so Slovenske železnice včeraj podpisale pogodbo za naročilo še dodatnih 26 švicarskih potniških vlakov (skupaj znaša naročilo za 52 vlakov za 320 milijonov evrov brez DDV), Kitajci razvijajo vlak prihodnosti. Ta bo omogočal hitrosti okrog 600 kilometrov na uro in bo predstavljal hitrejše regionalno potovanje kot letala.

S pomočjo magnetnega lebdenja do hitrosti 600 kilometrov na uro

Kitajsko državno podjetje China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) je predstavilo prototip nove generacije svojih superhitrih vlakov. Kitajci gradijo preizkusni in testni center, novo generacijo vlaka pa bi lahko začeli izdelovati že prihodnje leto.

Namesto klasičnih koles in tirov uporabljajo ti vlaki, znani kot maglev, na podlagi magnetnega delovanja izkoristijo zračno blazino in lebdijo na njej. To bistveno zmanjša upor in omogoča izjemno visoke hitrosti. Trenutni vlak, ki že vozi na progi v Šanghaju (od podzemne postaje do letališča), zmore hitrost do 430 kilometrov na uro.

Foto: CRRC

Tako hiter vlak bo konkurenčen regionalnim letalom

Novo oblikovanje prototipa pa bo omogočalo še precej višje hitrosti, in sicer do 600 kilometrov na uro. Primerjava potrebnega potovalnega časa med Pekingom in Šanghajem kaže na konkurenčnost takega vlaka v notranjem kitajskem prometu.

Potovanje z letalom (skupaj s pripravo na let) med mestoma traja okrog štiri ure in pol, še uro več s trenutnim hitrim vlakom (hitrost 350 kilometrov na uro), z novo generacijo vlaka maglev pa bi se tak potovalni čas zmanjšal na tri ure in pol. Potovalna hitrost regionalnih letal znaša okrog 900 kilometrov na uro.

Kitajski CRRC je največji svetovni izdelovalec vlakov, glavni tekmeci pa so Japonci. Ti se uspešno potegujejo za posle na pomembnih trgih (Indija, Tajska, Malezija …), prav tako pa razvijajo podobno hitre vlake. Na preizkusni progi v prefekturi Yamanashi je japonski vlak maglev vozil s hitrostjo 603 kilometre na uro, leta 2027 pa jih nameravajo začeti uporabljati v vsakodnevnem prometu.