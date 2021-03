Kia razkrila novost: zanimiva bo tudi za Slovence #foto

To je za Kio prvi namensko izdelani električni avtomobil. Tako kot pred kratkim razkriti hyundai ioniq 5 prihaja z nove platforme E-GMP, oblikovno pa se od ioniqa 5 vendarle zelo opazno razlikuje. Kia bo avtomobil v celoti razkrila še ta mesec, zato za zdaj tehnične podrobnosti še niso znane.

Njegov korejski "brat" napoveduje konkurenčno tehniko ...

Tako zunaj kot znotraj se bo EV6 precej razlikoval od preostalih modelov korejske avtomobilske znamke. Tehnično lahko zagotovo pričakujemo podobnosti z ioniqom 5, kar napoveduje tudi 480-voltni sistem, izbiro več kapacitet baterije, učinkovito polnjenje, sprednji prtljažnik in podobno.

Kia je imela sicer že do zdaj konkurenčne električne avtomobile (e-soul, e-niro), ki pa so bili le predelani iz klasičnih vozil z motorjem na notranje izgorevanje. Večkrat so se pojavile težave dobavljivosti teh vozil in potencialni kupci električnih avtomobilov seveda upajo, da bo s prehodom na namensko platformo tudi teh omejitev manj.

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia