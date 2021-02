Resda je le predelan klasični avtomobil, toda Kia z e-nirom nudi električni avtomobil z realnimi 400 kilometri dosega, velikim prtljažnikom, vlečno kljuko in kakovostno izdelavo. Trenutno se iz vidika celostnega paketa postavlja v sam vrh električne izbire na slovenskem trgu, cena zanj pa bi bila brez popustov visoka in tudi obseg pošiljk vozil iz Koreje je za Slovenijo dokaj omejen.

Kia e-niro v praksi na slovenskih cestah omogoča od 300 pa tudi vse tja do 500 kilometrov dosega. Foto: Gregor Pavšič Električna različica kie nira na trgu ni prava novost, a vsaj v Slovenijo so do zdaj pripeljale le omejene kvote tega vozila. Ta avtomobil danes velja za najbolj celostno zadovoljujoč električni avtomobil na trgu, ki združuje dovolj veliko baterijo, dobro učinkovitost pogona (nizko porabo), kakovostno izdelavo, funkcionalno uporabnost in zelo veliko prostora v notranjosti ter prtljažniku. Celo strešni nosilci in vlečna kljuka tu nista nikakršen tabu. Je bolj praktičen kot limuzinski Teslin model 3 in zanimiv tekmec povsem novim avtomobilom, kot bosta že letos volkswagen ID.4 in škoda enyaq, prav tako kmalu tudi Teslin model Y.

Kia e-niro v praksi na slovenskih cestah omogoča od 300 pa tudi vse tja do 500 kilometrov dosega, a tak celovit električni paket ima svojo ceno – brez (trenutno zelo agresivnih) popustov in subvencije stane sicer dobro opremljeni avtomobil dobrih 50 tisočakov.

In dilema iz naslova? Kia se z mnogimi vidiki (celostna podpora polnjenju, operacijski sistem, infozabavni vmesnik …) težko primerja s Teslo in dejansko tudi nagovarja povsem drug krog kupcev. Toda za povprečnega kupca električnega avtomobila v Sloveniji - tak, ki polni doma in potrebuje še velik prtljažnik - vsaj trenutno nudi še enega najboljših paketov. Ker Kia šele čaka na prve namenske električne avtomobile, bodo pri (objektivno zastarelem) e-niru še naprej pomembni predvsem popusti (trenutno poleg subvencije še sedem tisočakov).

Že predelani "fosilni" avtomobil je zelo dober in celovit, tisti z namenske platforme šele prihajajo

Naj najprej poudarim, da se je kia e-niro znašla v nekoliko neobjektivni konkurenci. Podobno smo zapisali že za kio e-soul; tudi ta avtomobil je odličen, z izjemo Tesle med primerljivo velikimi bržkone trenutno najboljši na trgu, toda zasnova avtomobila je stara in gre le za predelavo klasičnega vozila na električni pogon.

Tekmeci imajo že namenske električne platforme, koncern Hyundai–Kia jo je predstavil šele nedavno. Če je že zgolj predelani avtomobil tako celovit, učinkovit in dober, lahko od namenskih vozil pričakujemo le še več. Kupiti torej zdajšnjega ali čakati na nove, za elektriko prilagojene modele?

Odsotnost klasične motorne maske razkriva, da je to električna različica nira. Navzen zares opaznih razlik ni. Foto: Gregor Pavšič

Položaj za volanom je prijeten in udoben, zelo solidni so materiali in tudi volanski obroč zelo dobro “sede” v roki. Obenem je Kia ohranila mnoge klasične gumbe in niro v notranjosti še ni nadpovprečno digitaliziran. Foto: Gregor Pavšič

Odprtina za polnjenje na sprednji strani avtomobila, kar olajša dostop do mnogih polnilnic. Foto: Gregor Pavšič

Električnega nira je sicer mogoče dobiti tudi z manjšo baterijo, a glede na velikost avtomobila in potencial, da prav zato služi namenu prvega domačega avtomobila, je večja baterija bolj smiselna. S kapaciteto 64 kilovatnih ur (kWh) ta niti ni skrajno velika, le pogon je zelo učinkovit in zato sem na testnih vožnjah v dokaj zimskih temperaturah dosegel zavidljivo nizke porabe ter dosege.

Izbira “prestav” prek vrtljivega gumba, ki se pri brezstopenjskih in samodejnih menjalnikih zdi najbolj priročna rešitev. Foto: Gregor Pavšič Zgolj avtocestna vožnja je porabo dvignila na okrog 20 kWh, kar pomeni doseg okrog 300 kilometrov. To je za 4,3 metra dolg in 1,8 tone težak športni terenec zagotovo zelo dober podatek. Na drugi strani sem ob umirjeni vožnji po podeželski cesti (konkretno med Ljubljano in Litijo) porabo znižal na 12 kWh. Pri taki vožnji bi lahko doseg presegel tudi 500 kilometrov. Iz Ljubljane do Litije in nazaj je baterija izgubila 10 odstotkov elektrike, vsaj teoretično bi jo lahko brez vmesnega polnjenja prevozil desetkrat.

Realen 400-kilometrski doseg je za marsikoga zavidljiv

Pri kombinirani vožnji (60 odstotkov podeželska cesta, 40 odstotkov avtocesta) je bila poraba 14,6 kWh. Realen doseg ob temperaturah, ki so bile resda že blizu 10 stopinjam Celzija, je pri niru tudi več kot 400 kilometrov. In to za avtomobil, v katerem vsaj dva potnika zadaj zlahka sedita, ali pa lahko ob podrtih sedežih prevažamo celo odraslo kolo.

Dolgoročno je lahko šibka točka e-nira polnjenje prek enosmernega toka DC na "hitrih" polnilnicah. Trenutno je največja (omejena) moč polnjenja 77 kilovatov, kar je sicer še vedno več, kot omogoča velika večina polnilnic v Sloveniji. Na Petrolovih 50-kilovatnih polnilnicah je bil izkoristek tokrat skoraj vselej zelo dober (moč polnjenja okrog 49 kilovatov) in ni bilo težav z neogreto baterijo. Na polnilnicah z izmeničnim tokom AC omogoča e-niro polnjenje z močjo do 7,2 kilovata, tu nekateri tekmeci omogočajo moč tudi z 11 kilovati. Pri polnilnicah DC bo Kia prav tako dolgoročno morala razmisliti o moči polnjenja vsaj do 100 kilovatov.

Celovit tudi v notranjosti in pomanjkljivosti je malo …

Avtomobil poganja 150-kilovatni elektromotor. Moč se prenaša na sprednji kolesi in vsaj ob nekoliko bolj odločnem pospeševanju se pogonski kolesi radi zavrtita v prazno. Vožnja je udobna, zvočna zatesnjenost je zadovoljiva in tudi med ovinki – čeprav ima skoraj za pol tone baterij (457 kg) – se pelje več kot solidno. Več o notranjosti na spodnjih fotografijah.

Hiba večine električnih avtomobilov je njihova praktičnost, niro pa prav iz vidika prostornosti in uporabnosti močno odstopa od povprečja. Foto: Gregor Pavšič

Tudi na zadnjih sedežih je prostora veliko in niro je lahko tudi udoben potovalni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Zadaj brez vtičnic USB za polnjenje, kar je pomanjkljivost nira. Foto: Gregor Pavšič

Kia e-niro na trgu nima veliko neposrednih tekmecev. Audijev-e-tron je dvakrat dražji, Jaguarjev i-pace se sicer pelje izjemno, a prav tako veliko stane in ima obenem bistveno višjo porabo elektrike. Za Volkswagnov ID.4 cene v Sloveniji še niso znane, bo pa imel ta avtomobil baterije nekoliko večje kapacitete. Zanimiv tekmec bo škoda enyaq, ki bo s primerljivo opremo in z nekaj dodatki prav tako stal blizu 50 tisočakov. Škodin avtomobil bo imel v primerljivi različici nekoliko manjšo baterijo (58 kWh). Zgolj z vidika električnih avtomobilov je e-niro danes cenovno (brez popustov) primerljiv s Teslinim modelom 3 long range, a gre za avtomobila drugačnih karoserijskih izvedb.

Cena 50 tisočakov je seveda visoka. Če izpustimo trgovske popuste, jo za 4.500 evrov zniža subvencija Eko sklada. Dolgoročno se za kupca, ki bi z e-nirom prevozil veliko kilometrov (vsaj okrog 80 kilometrov dnevno), lastniški stroški nižajo. Med glavnimi aduti so cenejša pogonska energija (ob predpostavljenem večinskem polnjenju ponoči doma) in morebitno financiranje prek Eko sklada.

Tehnični podatki: kia e-niro 62 kWh

dolžina: 4.375 mm širina: 1.805 mm medosje: 2.700 mm masa praznega vozila: 1.812 kg nosilnost: 418 kg prtljažnik: 451-1.405 l nosilnost strehe: 100 kg moč motorja: 150 kW naj. navor: 395 Nm najvišja hitrost: 167 kmh kapaciteta baterije: 64 kWh moč polnenja DC: do 77 kW moč polnjenja AC: do 7,2 kW

Foto: Gregor Pavšič

Dvojno dno prtljažnika, ki omogoča pospravljanje polnilnega kabla. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič