Najugodnejši kredit za avto? Lani ga je uporabilo 510 Slovencev.

Subvencije za električne avtomobile so se znižale za 1.500 evrov, predvsem pa za kupce niso več samoumevne. Pri Eko skladu pa je dovolj sredstev za kreditiranje nakupa z nizko 1,3-odstotno obrestno mero in ta je za kupca lahko še pomembnejša od neposredne subvencije.

Nekaj odstotnih točk nižja obrestna mera lahko precej vpliva na višino mesečnega obroka in tistemu, ki bi nakup avtomobila financiral na na primer osem let, precej zniža celotne stroške električnega in tudi hibridnega avtomobila. Ti imajo visoko maloprodajno ceno, ki pa prav v primeru takih kreditov izgubi del negativnega vpliva. Taka obrestna mera je lahko za kupca celo koristnejša od enkratne začetne subvencije, ki jo je letos Eko sklad pri električnih vozilih znižal s šest na 4.500 evrov.

Za isti avtomobil tudi 150 evrov nižji mesečni obrok

Obrestne mere pri nakupu klasičnih avtomobilov so sicer različne in odvisne od pogojev, tudi bonitete posameznih strank. Praviloma niso nižje od štirih odstotkov, segajo pa lahko tudi prek šest odstotkov.

Primer: kreditiranje prek 84 mesecev zneska 30 tisoč evrov bi prek Eko sklada predstavljalo mesečni obrok 249 evrov, pri klasičnem lizingu s šestodstotno obrestno mero pa okrog 420 evrov.

Lani je tak kredit v Sloveniji koristilo 510 fizičnih kupcev in sedem podjetij

Take ugodnosti sicer veljalo le za tiste kupce avtomobilov, ki se odločijo za kreditiranje in ne gotovinsko plačilo. Lani je kredit prek Eko sklada v Sloveniji za avtomobile izkoristilo 510 fizičnih strank. Skupna vrednost kreditiranja je bila 10,8 milijona evrov, v povprečju torej 21 tisoč evrov na vsakega kupca.

Ob tem so kreditirali še nakupe pri sedmih pravnih osebah. Tu je bil skupni znesek 234 tisoč evrov oziroma dobrih 33 tisočakov na vsak nakup.

Čeprav je električni volkswagen ID.3 od golfa z dvolitrskim dizelskim motorjem dražji za dobrih 10 tisočakov, je lahko mesečni obrok zanj - eden ključnih parametrov je prav nižja obrestna mera - tudi nižji. To velja za kupce, ki bi vozilo kreditirali prek Eko sklada in z njim dnevno prevozili dovolj kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Novih 30 in še od lani preostalih 15 milijonov evrov

"Pri občanih je kredit omejen z višino upravičenih stroškov naložbe, to je vrednosti nakupa vozila in posledično kreditne sposobnosti. Pri pravnih osebah pa je višina kredita omejena na 85 odstotkov upravičenih stroškov naložbe brez DDV," pojasnjuje Nataša Černila Zajc, vodja sektorja za kreditiranje na Eko skladu.

V trenutnem razpisu Eko sklada je za kreditiranje namenjenih 30 milijonov evrov, temu pa dodajajo še iz lanskega leta neporabljenih 15 milijonov evrov.

To je torej precej več, kot so lani kupci namenjenih sredstev koristili. "V primeru večjega povpraševanja vlagateljev se lahko razpisani znesek sredstev tudi poviša," dodaja Černila Zajčeva.

Tudi za določene hibride in vozila na avtoplin

Do kredita so upravičeni kupci povsem električnih avtomobilov, vozil s pogonom na avtoplin in tudi hibridov. Pri novih ne sme izpust CO2 presegati 104 gramov na prevoženi kilometer (po WLTP), pri rabljenih (registracija pred 2021) pa ne 85 gramov na prevoženi kilometer (po starem merilnem standardu NEDC).

Odplačilna doba je pri občanih omejena na največ deset, pri pravnih osebah pa na pet let.