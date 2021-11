Kia ima nov avtomobil in drzno napoved za Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kia je razkrila novi koncept EV 9 in napovedala, da bo klasične motorje na notranje izgorevanje leta 2035 umaknila iz Evrope.

Foto: Kia Kia z novo strateško napovedjo sledi koncernskemu bratu Hyundaiu. Korejci so včeraj napovedali koncept električnega športnega terenca z oznako EV 9, ki ga bodo dokončno razkrili na avtomobilski razstavi v Los Angelesu, ob tem pa so napovedali še pomembnejše usmeritve za prihodnost.

Do leta 2045 želijo postati globalno ogljično nevtralni. Takrat naj bi bil ogljični odtis te korejske znamke za 97 odstotkov manjši kot leta 2019. Eden od ukrepov bo slovo klasičnih motorjev na notranje izgorevanje, ki se bodo v primeru Kie z evropskih trgov v novih avtomobilih umaknili do leta 2035.

Na Slovaškem za proizvodnjo le še "zelena" elektrika

Pomemben del te ogljične nevtralnosti je tudi "zelena" proizvodnja avtomobilov. Kia tako v svoji osrednji evropski tovarni v Žilini na Slovaškem že uporablja izključno elektriko iz obnovljivih virov. Proizvodnjo na Slovaškem so sicer odprli že pred 15 leti in v tem času tam izdelali več kot štiri milijone avtomobilov.

Kia ima za zdaj v ponudbi en električni avtomobil z nove namenske platforme (in starejša vozila na osnovi soula in nira). To je model EV 6, ki ga bomo v Sloveniji prvič vozili v začetku prihodnjega tedna.

Foto: Kia

Foto: Kia