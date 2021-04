Kia hitrejša od ferrarija, porscheja in lamborghinija #video

Kia je pred dnevi predstavila svoj prvi namenski avtomobil EV 6, ki predvsem v različici GT obljublja zares izjemne zmogljivosti. Oba elektromotorja zagotavljata sistemsko moč 430 kilovatov in 740 njutonmetrov navora. Do 100 kilometrov na uro taka kia pospeši v 3,5 sekunde in doseže najvišjo hitrost 260 kilometrov na uro.

Hitrejša bi bila tudi od osnovnega taycana 4S

V pospeševanju so kio EV6 GT postavili ob bok nekaterim (super)športnim avtomobilom. Med temi so bili lamborghini urus, ferrari california, porsche 911, mercedes AMG GT in mclaren 570S. To sicer niso najbolj zmogljivi avtomobili, ki jih te znamke ponujajo, a vozilo znamke Kia v taki družbi je vseeno nekaj do zdaj nenavadnega.

Le mclarnu je uspelo v pospeševanju prehiteti električno kio, drugi so zaostali. Vsaj teoretično bi morala biti ta kia v pospeševanju hitrejša tudi od osnovnega porscheja taycana 4S.