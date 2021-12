Kdo sploh lahko stranki zdaj zagotovi novo vozilo in po kakšni ceni?

Oglasno sporočilo

Globalna pandemija koronavirusa že nekaj časa po svetu povzroča hude težave na trgu vozil. Zaradi zmanjšane proizvodnje v letu 2020 in pomanjkanja polprevodnikov so se težave z izdobavami začele že v letošnjem letu. Poleg manjše proizvodnje pa na dogajanje pomembno vpliva tudi strmo naraščanje cen surovin, energentov, transporta in avtomobilskih delov.

Le redki proizvajalci imajo vozila še na zalogi in hkrati nova vozila redno dobavljajo.

Trend pomanjkanja vozil pa se bo, kot kaže, nadaljeval tudi v letu 2022. Ob nezadostni ponudbi se že uresničujejo napovedi, da sledijo postopne podražitve tudi 30 do 40 odstotkov, saj dodaten pritisk na cene predstavlja tudi prihajajoča inflacija. Če razmišljate o nakupu novega ali rabljenega avtomobila, se z nakupom splača pohiteti.

Manjša proizvodnja, večje povpraševanje

Težave s pomanjkanjem vozil segajo v leto 2020, ko so proizvajalci zaradi pandemije in posledičnega strahu pred velikim upadom prodaje zmanjšali prodajna pričakovanja in načrtovano proizvodnjo. Zgodilo pa se je ravno nasprotno, saj so se ljudje zaradi strahu pred okužbo namesto za javni prevoz raje odločali za lastno prevozno sredstvo, kar je vplivalo na rast cen rabljenih vozil. Tej rasti je sledila tudi rast cen novih vozil. Letos je večina proizvajalcev nameravala povečati proizvodnjo, a je prišlo do pomanjkanja polprevodnikov, ki se jih uporablja tudi v številnih drugih z elektroniko zaznamovanih panogah, ki so se še bolj razmahnile v času pandemije (računalniki, mobilna telefonija, pametni gospodinjski aparati ipd.). Manjše in zamujajoče dobave iz tovarn strankam otežujejo nakup vozil, zaloge pri večini ponudnikov hitro kopnijo, dobavni roki za nova vozila pa se precej podaljšujejo – celo do enega leta. Le redki proizvajalci imajo vozila še na zalogi in hkrati nova vozila redno dobavljajo.

Pričakovati je precejšnje podražitve novih vozil

Težavam z izdobavami je treba prišteti še naraščajoče cene energentov, surovin in vsega ostalega, kar se bo pri cenah novih avtomobilov zagotovo poznalo v nekaj mesecih. Poznavalci ocenjujejo, da bodo šle cene novih vozil v letu 2022 navzgor za 30 do 40 odstotkov. Podražitve so neizogibne, saj so vse dražji surovine, transport, avtomobilski deli. Glede na razmere je jasno, da je prav zdaj pravi trenutek za nakup vozila, ko so vozila po obstoječih cenah še na voljo.

Večina avtomobilistov se bori s pomanjkanjem vozil.

Izkoristite možnost, ko so vozila po starih cenah še na voljo, ter prehitite naraščajočo inflacijo

Cene novih vozil bodo poskočile tudi zaradi inflacije – letos je v evrskem območju s 4,1 odstotka dosežena najvišja stopnja inflacije v zadnjih 13 letih (skorajda dvakrat višja od 2,2-odstotne napovedi Evropske centralne banke). In ker imajo rabljena vozila višje cene kot kdajkoli prej, je zdaj pravi čas za menjavo starega za novo.

Tudi pri Volvu je dobava vozil zmanjšana in prihaja postopoma. Lokalni uvoznik in distributer dobave sproti objavlja na svojih spletnih straneh, vendar pa zaradi velikega povpraševanja zaloge novih vozil hitro kopnijo.

V posebni ponudbi vozil iz zaloge Volvo svoje bogato opremljene modele S60, V60, V90 Cross Country, XC60 in XC90 nudi po trenutno najugodnejših cenah, odpeljete pa jih lahko takoj. Za še lažji nakup vam je na voljo prilagodljivo in ugodno Volvo Car Financiranje.

Skrbno izbrana in preverjena rabljena Volvo vozila so lahko zelo dobra alternativa novim vozilom. Zelo so priljubljena kot malo rabljena, preverjena in certificirana rabljena vozila iz programa Volvo Selekt, ki ga znamka Volvo zagotavlja globalno. V Sloveniji je v sklopu programa trenutno na zalogi več kot 80 vozil različnih modelov v starosti do pet let in z zajamčeno manj kot 150 tisoč prevoženimi kilometri, ki so bila doslej v uporabi kot nadomestna in testna tovarniška vozila.

Izberite nov ali rabljen Volvo iz omejene zaloge takoj Čas ugodnih nakupov se izteka, zato nikar ne odlašajte. Izberite svoj Volvo iz trenutno razpoložljive zaloge in prehitite podražitve v prihodnjem letu!

