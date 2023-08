Kdo so favoriti? Žalec v pričakovanju prvega relija.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5).

Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5). Foto: Uroš Modlic

Bo zmagal Rok Turk ali Marko Grossi je glavno vprašanje pred relijem v okolici Žalca se v petek in soboto nadaljuje državno prvenstvo v reliju.

Organizatorji iz vrst AMD Vili bodo reli v okolici Žalca pripravili prvič. Prejeli so 50 prijav, ki večinoma prihajajo iz Slovenije. Med njimi so vse posadke, ki se letos potegujejo za naslove državnih prvakov v skupni razvrstitvi.

Tako se bo v ospredju nadaljeval mrtvi tek Marka Grossija (hyundai i20 R5) in Roka Turka (hyundai i20 rally2), ki ju po treh relijih v korist Grossija loči 18 točk. Portorožan je s sovoznico Taro Berlot dobil prvo dirko, nato pa bil dvakrat drugi za Turkom.

Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto) trenutno druga v DP. Foto: Gregor Pavšič

Ker je ta na prvem reliju odstopil, je tudi z dvema zmagama še daleč od vodilnega položaja. Oba čakajo nove hitrostne preizkušnje in sprinterski obračun na devetih hitrostnih preizkušnjah, ki pa bodo skupno dolge le 78 kilometrov. Če bi Turk upravičil vlogo favorita, bi Grossijeva prednost skopnela že na 12 točk. To pa pomeni, da bi nato septembra na vrhuncu sezone - to bo reli za FIA evropski pokal v Novi Gorici - zaradi točkovnega koeficienta 1,5 oba že neposredno odločala o vodilnem mestu v državnem prvenstvu.

Sezona je dejansko še zelo dolga, saj posadke čakajo še štirje reliji. Med Grossijem in Turkom sta trenutno še Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto), ki se bosta konec tedna borila predvsem za mesta na stopničkah. Tekmeci bodo predvsem Boštjan Logar (škoda fabia rally2), Aleš Zrinski (škoda fabia rally2) in Mitja Klemenčič (škoda fabia R5).

Rok Turk bi se s tretjo zmago še bolj približal vodilnemu Grossiju. Foto: Uroš Modlic

Mark Škulj je poleti odpeljal dva relija za EP. Foto: Bence Photo

Škulj s tremi zmagami z lepo prednostjo

Za najhitrejši posadkami v štirikolesno gnanih dirkalnikih se po napornem poletju na slovenske relije vračata Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4). Poleti sta nastopila na dveh relijih za evropsko prvenstvo. Okvara polosi na češkem reliju Barum je bila za Škulja, ki je letos med dvokolesno gnano konkurenco dobil vse tri relije, opomnik pred nadaljevanjem sezone.

Škulj ima lepo prednost pred aktualnima prvakoma Janom Medvedom in Izidorjem Šavljem (opel corsa rally4). Kar nekaj voznikov ju bo poskusilo ogroziti, med njimi zagotovo tudi osmoljenec letošnje sezone Mitja Glasenčnik (peugeot 208 rally4). Za zdaj še ni osvojil niti točke, je pa zabeležil vrsto odličnih časov na hitrostnih preizkušnjah.

Prva hitrostna preizkušnja v Žalcu

V diviziji 3 bo v ospredju dvoboj posadk Miklavčič-Černigoj (renault clio RS), ki premočno vodita v prvenstvu, in Kersnik-Cotič (renault clio RS). V diviziji 1 bo spet prvi favorit za zmago Domen Slejko (opel adam cup), ki s sovoznico Klaro Slejko vozi proti naslovu državnega prvaka. Konkurenco v tem najštevilčnejšem razredu bo okrepil nekdanji prvak Nejc Mrak (suzuki swift).

Reli Doline zelenega zlata se bo začel v petek zvečer s hitrostno preizkušnjo v Žalcu, v soboto bo nato na sporedu še osem hitrostnih preizkušenj.