Nov spektakel: dvoma ni bilo, okoli Žalca z dobrodelno noto

Državno prvenstvo v reliju se bo prihodnji konec tedna (25. in 26. avgust) nadaljevalo v okolici Žalca z relijem Doline zelenega zlata. Kljub zadnjim katastrofalnim poplavam bodo organizatorji reli lahko izpeljali, nemudoma pa so se odzvali in se odločili, da bodo del štartnin namenili v dobrodelne namene.

"Ceste, ki tvorijo traso relija, so nepoškodovane in zato bomo prireditev lahko izpeljali. Del štartnin bomo namenili v dobrodelne namene za popravilo škode na širšem Savinjskem področju. Ko se po poletnih dopustih vsi člani organizacijske ekipe sestanemo, bomo morda ta pridih dobrodelnosti še nadgradili," pravi Mitja Aubreht, ki znotraj organizacijske ekipe vodi priprave na povsem nov reli v Sloveniji.

Koliko stanejo prijavnine za relije v Sloveniji? Voznik dirkalnika s prostornino motorja do 1.400 kubičnih centimetrov plača 290, ostali pa 460 evrov. Sodeč po prijavah zadnjega relija za DP v Železnikih, so prihodki z naslova slovenskih štartnin okrog 15 tisoč evrov.

Štart relija bo pred Fontano piva v Žalcu. Foto: D. Naraglav

Prvič bo središče relija Žalec, ki bo prihodnji petek gostil tudi prvo hitrostno preizkušnjo po ulicah mesta. Štart relija bo pred fontano piva v mestu, tudi ime relija pa gre z roko v roki s turistično kampanjo Žalca z okolico. Ceste so sicer blizu tistim dobro poznanim z relija Velenje in manjši del trase so na tem reliju pred daljšim obdobjem tudi že uporabili. Karakteristike bodo torej podobne velenjskem reliju, kar velja tudi za nekaj več popeskanih ovinkov.

"Res je," pritrjuje Aubreht. "Vseh ovinkov ne bomo zaprli z ovirami proti sekanju ovinkov. Nekaj jih bo tudi popeskanih, to je namreč sestavni del relija."

Marko Grossi in Tara Berlot na polovici sezone vodita v skupnem seštevku za DP. Foto: Uroš Modlic

Reli bo imel devet hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 81 kilometrov. Foto: AMD Vili

Ta bo imel letos devet hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 81 kilometrov. Potekal bo v treh občinah Žalec, Polzela in Braslovče, v prihodnje želi Aubrehtova ekipa reli podaljšati tudi v občine Prebold, Tabor in Vransko.

"Ideja o samostojnem reliju je tlela že več let, zdaj pa smo se zanj vendarle odločili. Tudi na zvezi AŠSLO smo prejeli podporo, da organiziramo še en reli in lahko tako celotno državno prvenstvo izpeljemo v Sloveniji. Veseli smo podpore Žalca; najprej smo tam načrtovali le uradni štart relija, nato pa smo se skupaj z mestom odločili tudi za hitrostno preizkušnjo po mestnih ulicah," še dodaja Aubreht, tudi sicer nekdanji voznik relija.

Reli uradno organizira AMD Vili. To je še mlado avtošportno društvo, ki so ga ustanovili leta 2018. Zdaj imajo okrog sto članov, 26 sodnikov in osem imetnikov vozniške licence. Na svojem prvem reliju si želijo okrog 50 posadk, med katerimi bodo prevladovale slovenske. Reli ob krstni izvedbi še ni del mednarodnih tekmovanj.