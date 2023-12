Kdo bo tekmec? S prstom pokazali na Volkswagen.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nio bo poleg svojih premijskih avtomobilov v Evropi ponudil tudi dve znamki avtomobilov za velikoserijski trg - Alps in Firefly. Na fotografiji za Kitajsko namenjeni nio EC6. Foto: Nio

Kitajski Nio je za Evropo napovedal že dve dodatni avtomobilski znamki. Pod imenom Firefly prihajajo električni avtomobili za cenejši razred med 25 in 30 tisoč evri.

Nio je v Evropi sicer že prisoten tudi z avtomobili svoje osrednje znamke, a pri teh gre za vozila višjega cenovnega ranga. Prve modele za Evropo so prilagodili na osnovi že znanih kitajskih modelov, z ET5 pa so prvič predstavili predvsem za Evropo osredotočen avtomobil. Ta bo previdoma ostal najcenejši model znamke Nio za Evropo, saj Nio na tukajšnjih trgih cilja predvsem na premijske znamke.

Alps protiutež Tesli, Firefly tekmec Volkswagnu, Renaultu in BYD

Mlado kitajsko podjetje je za Evropo napovedalo že dve dodatni znamki, ki na ceste prinašata cenovno dostopnejše avtomobile. Najprej bo to znamka Alps, za katero so že potrdili tri modele, nato pa na trge prihaja še cenejša znamka Firefly. Alps bo za Nio protiutež avtomobilom Tesle (model 3 in model Y), Firefly pa bodo cenovno postavili še en razred nižje. Novo znamko lahko v Evropi pričakujemo leta 2025.

Nio je ob predstavitvi načrtov z znamko Firefly za neposrednega tekmeca izbral Volkswagnov cenejši električni avtomobil na osnovi koncepta ID.2all. To so električni avtomobili z začetno ceno okrog 25 tisoč evrov. Poleg volkswagna bosta tekmeca tudi novi renault 5 in že obstoječi BYD dolphin.

Nio za zdaj po obsegu proizvodnje še ne sodi med največje kitajske avtomobilske proizvajalce. Letos so do konca novembra prodali 142 tisoč avtomobilov, od ustanovitve podjetja pa 431.582 vozil.