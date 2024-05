Danes zvečer se bo s prvo hitrostno preizkušnjo začel trinajsti reli Vipavska dolina, ki začenja letošnje državno prvenstvo. Po današnji uvodni hitrostni preizkušnji po ulicah Ajdovščine čaka tekmovalce jutri še devet hitrostnih preizkušenj (Predmeja, Višnje in Žablje) v skupni dolžini 129 kilometrov.

Trasa sobotnega dela relija Vipavska dolina.

Darko Peljhan je prve tri naslove državnega prvaka osvojil že med leti 1993 in 1995. Foto: Gregor Pavšič

Na vrhu relija v Sloveniji sicer vztraja že dokaj izkušena generacija voznikov in tudi za začetku letošnje sezone bo zato zanimivo spremljati tiste, ki v bližnji prihodnosti napovedujejo menjavo generacij. Tudi ta konec pa bo na reliju Vipavska dolina vozila starostno zelo pisana druščina tekmovalcev.

Dva med Slovenci nimata še niti 20 let, nekateri v konkurenci pa imajo tudi že več kot 60 let. Prav tako bo na štartu nekaj novincev, ki jih danes čaka dirkaški krst, na drugi strani pa so tisti najbolj izkušeni odpeljali že krepko prek dvesto relijev.

Okroglih dvesto relijev za Roka Turka

Eden od osrednjih favoritov letošnjega državnega prvenstva je Rok Turk, lanski podprvak, pred tem pa državni prvak v reliju kar šest zaporednih let. Turk je star 42 let, relije vozi od leta 2002 in od takrat jih je po podatkih baze EWRC Results odpeljal že dvesto.

Še bolj izkušen je drugi Idrijčan Darko Peljhan; ta je začel v reliju voziti že leta 1991, bil je prav tako šestkrat državni prvak, vozil pa je že na več kot 270 relijih. Tudi Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) pri 53 letih in stotih odpeljanih relijih sodi v generacijo voznikov, ki je vrh slovenskega relija krojila že precej pred prvo izvedbo relija v Vipavski dolini (leta 2007, takrat pod imenom reli Ajdovščina).

Darko Peljhan še vedno drži naziv najmlajšega zmagovalca relija za državno prvenstvo, ki ga je osvojil že leta 1992. Najverjetnejši naslednik naziva je Mark Škulj. Foto: Gregor Pavšič

23-letni Čendak bo letos glavni tekmec 19-letnega Škulja v Diviziji 2. Foto: osebni arhiv

Marko Grossi je prvi reli odpeljal konec leta 2012. Foto: Uroš Modlic

Srednjo generacijo predstavljata aktualni državni prvak Marko Grossi (hyundai i20 R5), ki ima okroglih 30 let in več kot 70 odpeljanih relijev. Boštjan Avbelj, ki se bo ta konec tedna na znamenitem reliju Targa Florio spet potegoval za vrh italijanskeega DP, ima 33 let, a pod pasom še niti 40 relijev.

Med mlajšimi vsaj v reliju (velik talent na gorskih dirkah je Anže Dovjak) izstopata Mark Škulj (opel corsa rally4) in Martin Čendak (opel corsa rally4). Oba sta letos prva kandidata za vrh državnega prvenstva Divizije 2 (dvokolesno gnani dirkalniki). Škulj je star komaj 19 let, a ima že več relijev kot Avbelj. Letos je že pred uvodnim relijem za DP odpeljal več kot 500 dirkaških kilometrov.

Lani je bil kot osemnajstletnik skupno tretji v slovenskem DP, kot najmlajši voznik je zmagal na hitrostni preizkušnji v skupni razvrstitvi relija za DP. Čendak ima 26 relijev, a prav tako že izkušnje z relijev v tujini, med največje talente relija v Evropi ga je na izboru RaceStar izbrala tudi FIA.

Aleš Zrinski je med favoriti v razvrstitvi DP za voznike stare vsaj 50 let. Foto: Gregor Pavšič

Najmlajši voznik na reliju v Vipavski dolini bo 19-letni Rene Černigoj (opel adam cup), pod mejo 25 let so med Slovenci ob Škulju še Tomi Štucin (opel adam cup), Mark Žgavec (citroen DS3) in Robi Kresnik (renault clio RS).

Toda v reliju so se na štartu vedno zbrali tekmovalci najrazličnejših profilov in starosti. Tudi danes in jutri bo v Vipavski dolini nastopalo nekaj voznikov starih več kot 60 let. Novost v državnem prvenstvu je razred za voznike nad 50 let, kakršnega poznamo tudi s svetovnega prvenstva. Na prvem reliju bo takih dvanajst slovenskih voznikov. Poleg Peljhana in Klemenčiča je favorit za vrh še Aleš Zrinski (škoda fabia rally2).

Ob uvodu državnega prvenstva veseli številčnost slovenskih posadk. Prijavljenih je kar 66 posadk iz Slovenije. Bolj realen pokazatelj številčnosti bo sicer prizor na štartu naslednjega relija za DP v Velenju, ki bo potekal že konec tega meseca.