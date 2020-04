Kdaj spet v zraku? Osupljiv pogled na prizemljena letala.

Letališče Victorville je postalo parkirišče letal, ki so jih morale letalske družbe prizemljiti zaradi izbruha koronavirusa. Tja so svoja letala na počitek odpeljali pri Delti, največji letalski družbi na svetu. Veliko parkiranih letal je tudi od družbe Southwest in logističnega podjetja FedEx. To letališče je tudi eno največjih "pokopališč" letal na svetu, hkrati pa na njem Boeing hrani prizemljene 737 max, ki so tam zaradi programske napake parkirani že več kot leto dni. Trenutno je kar na pristajalnih stezah parkiranih več kot štiristo letal, med njimi je mogoče videti tudi boeinge 747, 757, 767 ter številne airbuse A310 in A320.

Od vojaškega letališča do logističnega centra

Logistično letališče Victorville v južni Kaliforniji je središče z zanimivo in razgibano zgodovino. Nekoč je bilo to oporišče zračnih sil vojske ZDA, kjer so vsakodnevno vzletala in pristajala bojna letala. Leta 1992 so vojaško letališče zaprli in iz njega se je razvilo nekakšno vsestransko letališče, kjer je mogoče vse od razvoja letalskih motorjev do testov eksotičnih letal. Hkrati gre za eno najslavnejših parkirišč letal na svetu, kjer proizvajalci ali letalske družbe lahko na suhem in varnem mestu parkirajo svoja letala. Ko je koronavirus praktično ustavil letalski promet, so proizvajalci morali najti prostor za parkiranje letal. Kot eden najpomembnejših centrov je veliko breme prevzelo letališče Victorville.

Vploklicani Airbusov 737 max je dobil družbo

Še preden je udaril koronavirus, je bilo na letališču parkiranih veliko vpoklicanih boeingov 737 max. Tam bodo čakali, vse dokler ne bodo dobili zelene luči, da lahko spet letijo. A kot prikazujejo satelitski posnetki z 20. maja, jim družbo dela na stotine letal, ki bodo tam čakala še kar nekaj časa. Vse dokler se razmere po svetu ne umirijo in se letalska industrija ne bo začela postavljati na noge.

Na stotine parkiranih letal čaka na konec koronakrize in ponovno dovoljenje za vzlet. Foto: Gabriel Zeifman

Foto: Gabriel Zeifman