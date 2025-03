Katera rabljena vozila so najbolj iskana med Slovenci v letu 2025?

Na slovenskem trgu rabljenih vozil je trenutno opazen porast povpraševanja po določenih modelih rabljenih vozil, ki združujejo kakovost, zanesljivost in dostopnost. Preverili smo, katera vozila so trenutno najbolj iskana med slovenskimi kupci in kje je najbolj vredno opraviti odličen nakup.

Kakšna je aktualna prodaja novih vozil v Sloveniji?

V januarju 2025 je bilo v Sloveniji prvič registriranih 5.015 osebnih vozil, kar predstavlja 9,7-odstotno povečanje v primerjavi z januarjem 2024. Najbolj prodajani znamki sta bil Volkswagen (832 vozil) in Škoda (518).

Trendi 2025 in cene rabljenih vozil v Sloveniji

"V Sloveniji se pričakuje, da bo trend prodaja novih vozil še naprej konstanten, kar bo imelo pomemben vpliv na trg rabljenih vozil. Povečanje prodaje novih vozil pomeni, da bo na trgu rabljenih vozil več izbire, saj številni lastniki novih avtomobilov svoja stara vozila prodajo kot rabljena. Kupcem bo to omogočilo večjo izbiro, kar pomeni, da bo trg postal konkurenčnejši, s tem bodo na voljo ugodnejše nakupne priložnosti za tiste, ki iščejo rabljeno vozilo. Upad zanimanja za nakup električnih vozil v zadnjih mesecih odpira dodatne priložnosti na tem področju. Z večjo ponudbo rabljenih električnih vozil, ki jih lastniki prodajajo zaradi zmanjšanega povpraševanja po novih modelih, bodo kupci imeli možnost dostopa do teh vozil po nižjih cenah. Vse te spremembe na trgu rabljenih vozil kažejo na pozitivne trende, ki bodo pripomogli k večji dostopnosti vozil različnih vrst, hkrati pa omogočili ugodnejše pogoje za nakup rabljenih vozil, bodisi klasičnih bodisi električnih," nam je zaupal vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto, g. Dušan Jugovac.

Katera rabljena vozila so najbolj iskana na slovenskem trgu?

Pri največjem trgovcu s ponudbo preverjenih rabljenih vozilih, pri Porsche Inter Auto, so trenutno najbolj iskani modeli pri znamki VW model Tiguan in T-Roc, pri Audiju model Q2 in Q3, pri znamki Škoda model Kamiq in Kodiaq, pri znamki CUPRA model Born in Formentor, pri znamki SEAT pa modela Arona in Leon. Povečana je priljubljenost električnih vozil in hibridnih vozil, spletna prodaja pa je v porastu. Športni terenci so še vedno najbolj priljubljeni, medtem ko je leasing vse bolj pogost način izbire nakupa.

Kje najti kakovostna in preverjena rabljena vozila?

V času spomladanske akcije, ki jo vodi Porsche Inter Auto, imate možnost izkoristiti popuste do dva tisoč evrov na izbrane modele. Ta akcija že vključuje dodatne ugodnosti, kot so akcijsko financiranje s popustom do 1.500 evrov in dodatni popust do petsto evrov ob menjavi vozila. Gre za enkratno priložnost, da prihranite pri nakupu rabljenega vozila, ki je skrbno pregledano in pripravljeno na vožnjo.

Preverite akcijsko ponudbo rabljenih vozil po znamkah: Volkswagen rabljena – preveri aktualno zalogo

– preveri aktualno zalogo Audi rabljena – preveri aktualno zalogo

– preveri aktualno zalogo Škoda rabljena – preveri aktualno zalogo

– preveri aktualno zalogo CUPRA rabljena – preveri aktualno zalogo

– preveri aktualno zalogo SEAT rabljena – preveri aktualno zalogo

TOP 10 izbor rabljenih vozil na slovenskem trgu – celoten seznam

Rabljen VW Tiguan

Rabljen VW Tiguan je priljubljen zaradi svoje zanesljivosti, udobja, prostornosti in kakovostne izdelave. Ponuja dobro ravnotežje med zmogljivostjo, varčnostjo pri porabi goriva in tehnologijo. Športni terenec je primeren za družine in je znan po zanesljivosti, kar ga naredi zaželenega na trgu rabljenih vozil.

Rabljen VW T-Roc

Rabljen VW T-Roc je priljubljen zaradi svoje kompaktnosti, stila in napredne tehnologije. Ponuja dinamično vožnjo, prostorno notranjost in vrhunsko opremo, kar ga dela privlačnega v srednjem razredu SUV. Njegova zanesljivost in nizki stroški vzdrževanja ga postavljajo med najbolj zaželena rabljenega vozila.

Rabljen Audi Q2

Rabljen Audi Q2 je priljubljen zaradi svoje kompaktnosti, elegantnega dizajna in premium občutka. Ponuja športno vožnjo, napreden infotainment sistem in visokokakovostno notranjost. Kot manjši SUV je idealen za mestne voznike, ki iščejo stil in zmogljivost v enem.

Rabljen Audi Q3

Rabljen Audi Q3 se odlikuje s prostorno notranjostjo, naprednimi tehnologijami in odličnimi voznimi lastnostmi. Zasnovan za udobje in zmogljivost je primeren za družine in voznike, ki želijo premium izkušnjo. Je ena izmed najbolj zaželenih izbir v srednjem razredu SUV.

Rabljen Škoda Kamiq

Rabljen Škoda Kamiq je priljubljen zaradi kompaktne zasnove, prostorne notranjosti in dostopne cene. Ponuja udobno vožnjo, sodobno tehnologijo in nizke stroške vzdrževanja, kar ga naredi idealnega za mestne voznike, ki iščejo funkcionalen SUV.

Škoda Kodiaq

Rabljen Škoda Kodiaq je cenjen zaradi prostornosti, sedemsedežne konfiguracije in odličnih voznih lastnosti. Primeren je za družine in daljša potovanja, hkrati pa ponuja zanesljivost in ugodne stroške vzdrževanja, zaradi česar je priljubljena izbira med večjimi SUV.

CUPRA Leon

Rabljen CUPRA Leon je športni avto, ki združuje visoko zmogljivost, agresiven dizajn in napredno tehnologijo. S svojo dinamično vožnjo in močno motorno izbiro je idealen za tiste, ki iščejo športne lastnosti v vsakodnevnem vozilu, a brez kompromisov glede udobja in funkcionalnosti.

CUPRA Formentor

Rabljen CUPRA Formentor je športni SUV, ki ponuja vrhunske vozne lastnosti, močne motorje in eleganten dizajn. Je idealna izbira za tiste, ki iščejo športnost, prestiž in prostornost v enem vozilu.

SEAT Leon

Rabljen SEAT Leon je športni kompaktni avto, znan po atraktivnem dizajnu, dobri vodljivosti in dostopni ceni. Ponuja odlično ravnotežje med zmogljivostjo in udobjem, zaradi česar je priljubljena izbira med rabljenimi vozili.

SEAT Arona

Rabljen SEAT Arona je kompakten SUV, ki ponuja prostornost, udobje in praktičnost. Primeren je za mestne voznike, ki iščejo funkcionalnost in dobro vozno dinamiko v urbanem okolju, ob tem pa ostaja cenovno dostopen.

osem dni garancije za vračilo/zamenjavo

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto

vrhunsko Porsche Jamstvo Evropa Plus do 24 mesecev

do dva tisoč evrov* popusta ob financiranju in menjavi

natančna videopredstavitev vozil

dodatne ugodnosti ob nakupu

Zakaj velja Porsche Jamstvo Evropa Plus kot eno izmed najboljših jamstev?

Porsche Jamstvo Evropa Plus vam nudi popolno zaščito pred nepričakovanimi stroški popravila, saj pokriva ključne komponente vozila, kot so motor, menjalnik in električni sistemi. Z zaščito pri pooblaščenih serviserjih boste zagotovili strokovno vzdrževanje, kar podaljša življenjsko dobo vašega vozila in ohranja njegovo vrednost.

Prednosti Porsche Jamstva vključujejo:

za vse znamke vozil, do deset let in največ dvesto tisoč kilometrov

veljavnost po celotni Evropi

popravila brez omejitve zneska

veljavnost brez omejitve prevoženih kilometrov

trajanje jamstva do 24 mesecev

možnost prenosa jamstva na novega lastnika v primeru prodaje vozila

vključeno nadomestno vozilo do tri dni, če vaše vozilo ni pripravljeno za vožnjo v treh urah

Jamstvo velja v vseh evropskih državah, kar vam omogoča brezskrbnost med potovanji. Poleg tega vam nižji stroški popravila omogočajo večjo finančno varnost, medtem ko prilagodljive možnosti paketa omogočajo zaščito po vaših potrebah. Z izbiro Porsche Jamstva Evropa Plus boste poskrbeli za brezskrbno lastništvo vašega vozila, hkrati pa ohranili njegovo vrednost in kakovost na dolgi rok.

O podjetju Porsche Inter Auto Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je največji slovenski trgovec z vozili znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji.



S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

