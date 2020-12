Karavanski VW golf: zanj se bo v Sloveniji odločila petina kupcev

Pol leta po prvem testu nove generacije golfa je v Slovenijo zapeljala še karavanska različica golf variant. Skoraj sedem centimetrov daljši od predhodnika ponuja več prostora na zadnji klopi in malenkost večji prtljažnik. Šest generacij karavanskega golfa bo v prihodnjem letu z dodatnim prostorom prepričalo med 700 in 800 kupcev.

Prvič se je golf variant pojavil leta 1992, ko so predstavili golfa tretje generacije. Danes zato govorimo o šesti generaciji golfa varianta, v Sloveniji pa je na cestah blizu deset tisoč teh karavanov. Do junija je bilo sicer na slovenskih cestah kar 64 tisoč golfov vseh generacij, z novo generacijo pa se bo delež karavanske različice v družini dvignil na 20 odstotkov.

Več prostora za kolena in malce večji prtljažnik

Avtomobil je dolg 4,63 metra in ima 2,68 metra medosne razdalje. V primerjavi s predhodnikom je 6,6 centimetra daljši, kar bo zagotavljalo nekoliko več prostora (3,8 centimetra) za noge potnikov na zadnji klopi in tudi več prostora v prtljažniku – prostornino tega so povečali na 611 litrov. Ob zloženih zadnjih sedežih se prostornina poveča na 1.642 litrov.

V primerjavi s prejšnjo generacijo je to sicer šest litrov več, vendar še vedno manj litrov manj, kot ponuja leon sportstourer, in 29 manj od škode octavia combi. Nekaj litrov prtljažnega prostora so žrtvovali zaradi zunanjega videza, saj je zadnje steklo nekoliko bolj položno in zato vizualno lepše zaokroži zunanjo podobo avta. Nemci so se iz preteklosti že marsikaj naučili, predvsem pri šesti generaciji golfa, ko je bila karavanska različica preveč podobna jetti, kupci pa so zato izbrali raje druge lepše modele.

Prvi primerki bodo v Slovenijo zapeljali januarja, v drugi polovici prihodnjega leta pa se mu bosta na cesti pridružila še alltrack in R. Foto: Volkswagen

Športni R in terenski alltrack proti koncu prihodnjega leta

Naročila za obe posebni karavanski različici bodo pri Volkswagnu začeli zbirati že v prihodnjih mesecih, a bodo prvi avtomobili v Slovenijo zapeljali v drugi polovici leta. Tehnično si karavan deli zasnovo in motorje s kombilimuzinskim golfom. Še vedno je velik poudarek na blago-hibridni tehnologiji, čistejših dizlih in širini motorne palete.

Karavan še stavi na povečano uporabnost, saj bo v prtljažniku več kavljev za pritrjevanje prtljage, prav tako bosta na voljo 12- in 230-voltna vtičnica. Elektronska prtljažna vrata so prvič na seznamu doplačilne opreme.

Alltrack je za dva centimetra bolj oddaljen od tal, ima črne plastične obrobe na blatnikih in serijsko štirikolesni pogon. Variant R bo seveda najhitrejši karavanski golf. Tako kot kombilimuzino ga poganja dvolitrski bencinski motor TSI z močjo 235 kilovatov (315 "konjev") in 420 njutonmetrov navora. V primerjavi s predhodnikom je motor dobil dodatnih 27 "konjev" in 41 njutonmetrov navora.

Večji prtljažnik za več tisočaka doplačila

Cene za karavanskega golfa se začenjajo pri 21.400 evrih, kar je 1.100 evrov več kot pri običajnem golfu. Več kupcev se bo sicer odločilo za 1,5-litrski bencinski motor, kjer se cene začnejo pri 25 tisočakih. Največ zanimanja bodo kupci namenili še paketu R-Line. Za ta športno obarvani paket bo treba dodati še tisočaka. Cen za alltrack in R za zdaj še ni in bodo znane februarja.