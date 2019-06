Karavan in hibrid: pri Fordu so zelo samozavestni #foto

Pomembna novost je prihod hibridnega pogona za karavansko različico. Foto: Gašper Pirman

Pozen, toda brezkompromisen vstop

Že na dogodku, na katerem so pri Fordu orisali svojo elektrificirano prihodnost in pokazali model kuga, so vodilni pritrdili temu, da so se v svet električnih avtov podali pozno. Toda to prinaša tudi druge prednosti. Pospešeno so se začeli posvečat razvoju, vanj pa bodo vložili več kot 11 milijard evrov. Rezultat bo okoli 40 elektrificiranih modelov.

Prvi je na to pot stopil mondeo hybrid. Še letos naj bi mu sledili tovorni custom z dizelsko hibridno kombinacijo ter štirje modeli z blagim hibridom (fiesta, focus, kuga in puma). Priključni hibrid bo postal opcija pri modelih kuga, custom in velikem sedemsedežnem explorerju. Prihodnje leto bo pripravljen še povsem električni križanec in leta 2021 še električni transit.

Bolj tehnološka kot vizualna prenova

Mondeo, ki bo še naprej na voljo kot štiri- in petvratna limuzina ter karavan, ima malenkost spremenjen sprednji del, zadnje žaromete in novo kromirano letvico na zgornjem delu prtljažnih vrat. Trem paketom (trend, titanium in vignale) se je pridružil športno obarvani st-line, kupci pa s seznama dodatne opreme lahko izbirajo med novim prilagodljivim tempomatom s sistemom stop&go (samo pri osemstopenjskem samodejnem menjalniku) in inteligentnim omejevalnikom hitrosti (samo pri dizelskih motorjih).

Vizualne spremembe so manjše. Zadek po novem krasi kromirana letvica ali letvica iz brušenega aluminija, ki povezuje oba žarometa. Foto: Gašper Pirman

Litij-ionska baterija je shranjena pod prtljažni prostor. Foto: Gašper Pirman

Pomembna novost: hibrid za karavana

Čeprav hibridni pogon v primerjavi s predhodnikom ostaja nespremenjen, je za glavnega uvoznika Summit avto izredno pomembna možnost izbire hibridnega pogona pri karavanu. Slovenci smo znani po izredni nenaklonjenosti limuzinam in se veliko raje odločamo za nakup uporabnejšega karavana.

To bodo spet dokazale tudi številke, saj bo več kot polovica od 150 do 200 mondeov, kolikor jih bodo prodali na letni ravni, karavanskih hibridov. Preostala polovica bo prav tako nagnjena h karavanu, vendar jih bo večina dizelskih in opremljenih s paketom titanium.

Foto: Gašper Pirman



Po podatkih tovarne ima hibrid porabo od 5,5 do 6,2 litra in v zrak izpusti od 96 do 111 gramov CO2 na prevoženi kilometer, vendar se prtljažnik zaradi baterije, nameščene v zadku, zmanjša na 403 litre.



Glavni elektromotor ima 88 kilovatov, zaganjalnik motorja oziroma generator električne energije (ne poganja koles) pa še 64 kilovatov. Bencinski motor ima 106 kilovate, skupna sistemska moč pa se ustavi pri 138 kilovatih. Maksimalna hitrost v električnem načinu je omejena na 137 kilometrov na uro, zaradi manjše baterije pa voznik lahko v idealnih razmerah na elektriko prevozi le nekaj kilometrov. Bencinsko-električni hibridni pogon v mondeu sestavljajo dvolitrski bencinski motor, ki deluje po sistemu Atkinsonovegacikla (podaljšana ekspanzija), in električnega motorja s trajnim magnetom. Moč se na sprednji kolesi prenaša prek elektronsko krmiljenega brezstopenjskega menjalnika eCVT. Električna energija, ki jo pridelata zavorna rekuperacija in generator, se shrani v bateriji s kapaciteto 1,4 kilovatne ure, nameščeni nad zadnjo premo.Po podatkih tovarne ima hibrid porabo od 5,5 do 6,2 litra in v zrak izpusti od 96 do 111 gramov CO2 na prevoženi kilometer, vendar se prtljažnik zaradi baterije, nameščene v zadku, zmanjša na 403 litre.Glavni elektromotor ima 88 kilovatov, zaganjalnik motorja oziroma generator električne energije (ne poganja koles) pa še 64 kilovatov. Bencinski motor ima 106 kilovate, skupna sistemska moč pa se ustavi pri 138 kilovatih. Maksimalna hitrost v električnem načinu je omejena na 137 kilometrov na uro, zaradi manjše baterije pa voznik lahko v idealnih razmerah na elektriko prevozi le nekaj kilometrov.

Cenovno privlačna izbira

Bencinskemu 1,5-litrskemu motorju in hibridnemu pogonu sta se pridružila dva nova dizelska motorja. Dvolitrski ecoblue s 165 kilovati in 190 "konjskimi" močmi sta vzeta iz modelov S-max in galaxy in lahko delujeta v kombinaciji z osemstopenjsko avtomatiko. Ker se več kot polovica kupcev odloči za samodejni menjalnik, je ta (šeststopenjski ali osemstopenjski) na voljo pri vseh motorjih.

Kot razkriva pogled na cenik, je vstop v mondeov svet mogoč pri 22.390 evrih. Doplačilo za petvratno različico znaša skoraj 600 evrov, za karavan pa skoraj tisočaka. Hibridni pogon v limuzini stane vsaj od 28 tisoč evrov (oprema titanium) oziroma 29 tisoč evrov pri karavanu (titanium). Ob izbiri financiranja ali menjavi staro za novo se navedene cene znižajo za dva tisočaka.

Zaradi dodatne baterije je prtljažni prostor manjši, v njem pa je tudi višja stopnica. Foto: Gašper Pirman

Hibrid ima tudi drugačne merilnike s posebnim potovalnim računalnikom. Foto: Gašper Pirman