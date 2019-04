Preobrat znamke: Novi SUV za Slovence in presenečenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford v Amsterdamu z novimi vozili in tehnologijami

To je nova ford kuga, ki je bila z vidika slovenskega avtomobilskega trga najpoemmbnejša novost Fordovega večera v Amsterdamu.

To je nova ford kuga, ki je bila z vidika slovenskega avtomobilskega trga najpoemmbnejša novost Fordovega večera v Amsterdamu. Foto: Gregor Pavšič

Ob prihodu v Amsterdam, kjer je Ford približno en mesec po avtomobilskem salonu v Ženevi (tam se niso predstavili) razkril vizijo svojega posla v Evropi, je bilo hitro jasno – ameriška avtomobilska znamka želi v Evropi resno uresničiti svojo vizijo prestrukturiranja ponudbe in poslovanja. Tri ure vožnje stran od Kölna, kjer bodo predvidoma v eni svojih osrednjih evropskih tovarn odpustili pet tisoč zaposlenih, so govorili predvsem o novih produktih in prvih korakih lastne elektrifikacije, s katero začenjajo med zadnjimi večjimi avtomobilskimi proizvajalci. »Še vedno bomo ujeli pravi trenutek,« pravijo njihovi direktorji.

Zvezda večera ostala skrita med laserskimi žarki

Če bi morali s prstom pokazati na glavno zvezdo amsterdamskega večera, bi bila izbira težka. Za avtomobilske navdušence je bila to nova puma, ki smo jo videli le v zakulisju in jo bomo lahko javnosti nekoliko natančneje (v obliki fotografije) razkrili danes ob 8. uri zjutraj. Obuditev nekdanjega modela, Ford ga je izdeloval med leti 1997 in 2002, pooseblja usmeritev v vozne lastnosti, avtomobilsko romantiko, a s pridihom modernih prodajnih trendov. To je nov trendovski crossover, ki se bo umeščal med ecosporta in kugo, prinašal pa bo domnevno tudi mustangove linije.

Video – prvi obris nove ford pume

Kugo bodo poganjali bencinski, dizelski, (blagi) hibridni in priključno hibridni pogoni. Foto: Gregor Pavšič Nova kuga: focusove linije, mehkejša zunanjost

Iz vidika kupcev Fordove znamke v Sloveniji je bila najpomembnejša novost večera nova kuga. Na naše ceste bo zapeljala v začetku naslednjega leta. Avtomobil ne skriva podobnosti s focusom, s katerim si deli osnovo in ta podobnost je še posebej očitna v sprednjem delu. Oblikovno je bližje cestnim crossoverjem kot bolj pravim športnim terencem, torej je oblikovno mehkejša od predhodnice. Vseeno pa daje zelo soliden prvi vtis. Igra na karto preizkušenih notranjih elementov, ima pomično zadnjo klop (razmerje 60 : 40), velik prtljažnik in zelo uporabno novost – to je mehka zadnja polica.

Video – Prvi sprehod okrog nove ford kuge

S hibridnim priključnim pogonom bodo popestrili trg športnih terencev

Zanimivo, da jo bodo poganjali zelo različni pogoni. Med temi bo tudi priključni hibrid, ki bo vsaj za zdaj Fordu predstavljal vrh ponudbe velikoserijske elektrificirane flote. Ta pogon bo omogočil do 50 kilometrov vožnje na električno energijo in po uradni podatkih skupno porabo 1,2 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov. Hibridni pogon bosta sestavljala 2,5-litrski bencinski štirivaljnik in elektromotor.

V notranjosti in iz vidika tehnologije prinaša mnoge že znane rešitve iz focusa, zmagovalca letošnjega izbora Slovenski avto leta. To pomeni digitalni zaslon na vrhu sredinske konzole, mnoge pametne asistenčne funkcije, pametni radarski tempomat, prikazovalnik 'head-up' in podobno.

Kuga bo tako postala tekmec hibridnima športnima terencema toyoti RAV4 in hondi C-RV. Kuga je sicer Fordov najbolje prodajani športni terenec v Evropi, lani so jih na primer prodali slabih 154 tisoč. Od uvedbe modela leta 2018 so jih prodali že več kot milijon.

Fotogalerija - nova ford kuga

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Sedemsedežni explorer za Slovenijo še ni potrjen

Kljub temu je bistvo prestrukturiranje Fordovega poslovnega modela v Evropi še večji pomen športnih terencev in precej agresivna elektrifikacija. Danes se vsak peti kupec znamke Ford v Evropi odloči za športnega terenca. Letos bodo lahko poleg kuge izbrali tudi novega explorerja, športni terenec s sedmimi sedeži, veliko prostora in oblikovnimi potezami stare šole. Za zdaj še ni potrjeno, da bo explorer na voljo tudi v Sloveniji.

Ta športni terenec bo v Evropi poganjal le priključno-hibridni pogon, ki bo združeval trilitrski bencinski šestvaljnik in elektromotor za skupno moč okrog 444 'konjev'. Električni doseg bo znašal 40 kilometrov.

Explorer bo v Evropi neuradno stal okrog 70 tisoč evrov in bo tekmec volkswagen touaregu. Za zdaj še ni znano, ali ga bo mogoče kupiti tudi v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Na prvi električni ford bo treba počakati do naslednjega leta

Pri elektrifikaciji je Ford z električnim focusom sicer med prvimi ponujal ta alternativni pogon, toda hiter prihod na trg in slaba prodaja sta to različico focusa pozneje onemogočila. Ford še nekaj časa povsem električnega avtomobila ne bo imel. Prvi tak bo predvidoma naslednje leto napovedani električni crossover mach E, ki bo imel mustangove oblikovalske korenine in doseg po standardu WLTP kar 600 kilometrov.

Hibridni pogoni tudi za kombije

Elektrificirali bodo tudi kombije. Že letos na trg prihaja priključno hibridna različica potniškega tournea customa. Tu se bo elektromotor pridružil litrskemu bencinskemu trivaljniku. Baterija bo imela kapaciteto 13,6 kilovatne ure, kar bo zadoščalo za električni doseg okrog 50 kilometrov. Za razliko od priključnega hibridnega pogona v kugi (in explorerju) pa bo pri tourneu custom bencinski motor le polnil baterijo (kot podaljševalnik dosega), za pogon pa bo skrbel električni motor.

Leta 2021 bodo predstavili tudi povsem električno različico tovornega transita, kar bo njihovo drugo povsem električno vozilo za Evropo.

Ford bo leta 2021 predstavil električno različico velikega kombija transit. Foto: Gregor Pavšič

Prvi Fordov hibrid na slovenskih cestah bo že letos mondeo. Foto: Gregor Pavšič

Pogled na priključno hibridni pogon tournea custom. Bencinski motor kot podaljševalnik dosega zgolj generira elektriko za pogon. Foto: Gregor Pavšič

Posamezni modeli Forda bodo dobili naslednje pogone. Foto: Gregor Pavšič