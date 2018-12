Kaos v Parizu: Tako so uničili drage avtomobile #video

V Parizu so v zadnjih dneh odmevali javni protesti, med katerimi so protestniki uničili tudi več odličnih avtomobilov.

Povod za proteste je bila odločitev francoskega predsednika Macrona, da poviša davke na dizelsko gorivo. Večino avtomobilov v Franciji poganjajo prav dizelski motorji, višje cene goriv pa v socialno napetem ozračju pričakovano niso bile dobro sprejete.

Uničili porsche 911, zažgali športni mercedes …

Francija je sicer tudi med državami, ki v Evropski uniji zagovarja ostrejše cilje pri zniževanju izpustov CO 2 med leti 2021 in 2030. Ti izpusti se v zadnjem obdobju višajo, delno tudi zaradi povečane prodaje bencinskih in padca zanimanja za dizelsko gnane avtomobile.

Protestniki so razbijali tudi avtomobile, med njimi precej dražjih in bolj prestižnih. Najprej so mu razbili luči in okna, nato pa na streho obrnili porsche 911 cabrio. Še slabša usoda je doletela mercedes AMG GT S, ki so ga med razbijanjem celo zažgali. Protestniki so prav tako razbili enega izmed policijskih avtomobilov, range rover sport z diplomatskimi registrskimi tablicami in podobno.

Razbijanje avtomobilov na ulicah Pariza sicer ni nenavadno. Ob novoletnem slavju je to že ustaljena navada Parižanov. Lani so jih za novo leto po podatkih policije razbili kar 650.