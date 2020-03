Kamera ujela hudo nesrečo dveh tovornjakov #video

Vozniki tovornjakov tudi prek Slovenije pogosto vozijo na zelo majhni varnostni razdalji, kar pa ima lahko že ob manjši nezbranosti, tehničnih težavah ali nenadnem dogodku na cesti težke posledice.

Bi morali tudi tovornjaki samodejno zavirati?

To je ugotovil tudi voznik tovornjaka na Češkem, in sicer na avtocesti D2 pri Brnu. Nalet se je zgodil v zgodnjih jutranjih urah, ko je vozil po desnem pasu avtoceste in peljal mimo pospeševalnega pasu ter se bližal gneči. Očitno je zmanjševal hitrost, takrat pa je za njim brez omembe vrednega zaviranja pripeljal še drugi tovornjak in močno trčil v zadnji del prikolice prvega tovornjaka.

Po poročanju čeških medijev še ni znano, kaj je povzročilo nalet in v kakšnem zdravstvenem stanju je voznik drugega tovornjaka. Kabina je bila povsem uničena, precej poškodovana je tudi cisterna prvega tovornjaka.

Če se je nalet zgodil zaradi nezbranosti voznika, bo to še en opomin, da je potreben sistem samodejnega zaviranja v primeru nevarnosti trka.

Foto: Policija Brno

