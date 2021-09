Kam z zaposlenimi, ki izdelujejo "običajne" avte?

V raziskavi so zapisali, da bo prehod na električna vozila prinesel gromozanske spremembe v avtomobilsko industrijo. Evropska unija bo morala finančno in pravočasno poskrbeti za dodatna usposabljanja delavcev, če želijo ohraniti njihova delovna mesta. Do leta 2030 se bo število zaposlenih v avtomobilski industriji, trenutno jih je v branži zaposlenih 5,7 milijona, znižalo za odstotek. A bolj bode v oči podatek, da se bo v proizvodnih obratih in pri dobaviteljih, osredotočenih na proizvodnjo vozil z motorji na notranje zgorevanje, delež zaposlenih znižal za od 20 do 42 odstotkov. Če jim ne bodo omogočili dodatnih usposabljanj in sprememb, bo samo tukaj brez službe ostalo petsto tisoč zaposlenih.

Če na eni strani prihaja do rezov, bodo na drugi zaposlovali

V poročilu Boston Consulting Group so med drugim zapisali tudi, da se bo istočasno na drugi strani, pri proizvajalcih in dobaviteljih, povezanih izključno z električnimi vozili, število zaposlenih povečalo za tristo tisoč oziroma deset odstotkov.

Evropska unija je za konec prodaje avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje postavila letnico 2035. Toda že takoj so se oglasili številni proizvajalci, ki so zakonodajalce opozorili na izgube služb zaposlenih v tovarnah. Od Evropske unije so med drugim želeli tudi pomoč pri prekvalificiranju teh zaposlenih, le tako bodo lahko zadržali del zaposlenih. Skupina proizvajalcev je dejala, da bi se morale Evropska unija, vlade in podjetja osredotočiti na vlaganje v izobraževanje, usposabljanje, "nadgradnjo" in prekvalifikacijo delavcev. Nihče izmed zaposlenih ne sme izpasti iz tega načrta med prehodom industrije na električna vozila.