"Zaradi nasilne elektrifikacije bomo izgubili 5,5 milijona služb"

Akio Toyoda je zelo vpet v razvoj avtov pri Toyoti in že vrsto let nasprotuje polni elektrifikaciji avtomobilov. Foto: Toyota

"Pri doseganju ogljične nevtralnosti je sovražnik ogljikov dioksid, ne motorji na notranje zgorevanje," je svoje nezadovoljstvo z vladnim pritiskanjem za ogljično nevtralnost izrazil Akio Toyoda, izvršni predsednik Toyote. Poudaril je, da bo Japonska zaradi prehoda na izključno električna vozila ob skoraj 5,5 milijona delovnih mest in da bi na letni ravni po letu 2030 domači proizvajalci tam izdelali do osem milijonov manj avtomobilov.

Akio Toyoda je na rednem sestanku japonskega združenja proizvajalcev avtomobilov (JAMA), kjer so bili prisotni tudi vodilni iz Honde, Yamahe in Isuzuja, posvaril vse, da bo nasilno evropsko potiskanje avtomobilskih proizvajalcev v proizvodnjo zelenih vozil, ki mu sledijo tudi japonske oblasti, nevzdržno.

Do leta 2030 želijo drastično znižati izpuste emisije ogljikovega dioksida

Podobno kot v Evropi želijo tudi na Japonskem do leta 2030 drastično znižati izpuste emisij ogljikovega dioksida in do leta 2050 doseči polno ogljično nevtralnost. Vse se bo seveda začelo s prepovedjo prodaje avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje, kupcem pa bodo sčasoma na voljo le še polno električna vozila. A kar precej pripomb na te načrte ima Toyoda, ki je obenem tudi predsednik združevanja avtomobilskih proizvajalcev. Japonsko vlado svari, naj pri časovnem okviru upošteva tudi to, da japonska gospodarska sila izvira iz proizvodnje.

Namesto popolnega obrata k polnim električnim vozilom Toyoda predlaga, naj se v ozir vzame širši način za zmanjševanje emisije ogljikovega dioksida. "Japonska je odvisna od izvoza. Tako je ogljična nevtralnost enaka vprašanju zaposlovanja Japonske. Nekateri politiki pravijo, da moramo vse avtomobile spremeniti v električna vozila in da je predelovalna industrija zastarela. Ne verjamem, da je to res. Da bi zavarovali službe in življenja Japoncev, mislim, da moramo našo prihodnost načrtovati v skladu s trenutnimi napori," je še povedal Toyoda.

Kar polovico vozil na leto izvozijo iz države

Japonski proizvajalci na letni ravni izdelajo približno deset milijonov avtomobilov, od tega jih okoli polovico izvozijo iz države. Po trenutnih projekcijah bi do leta 2030 domače tovarne na letni ravni še vedno izdelale osem milijonov avtov z motorji na notranje zgorevanje, vključno s hibridi in priključnimi hibridi.

Ko bodo ti motorji prepovedani, bo to za proizvajalce velik udarec. Proizvajalci se bodo morali odločiti, ali bodo proizvodnjo teh avtomobilov preselili v druge države ali pa jih ne bodo več izdelovali. "To pomeni, da se bo na letni ravni izgubilo več kot osem milijonov proizvedenih avtomobilov, avtomobilska industrija pa bi lahko zaradi tega izgubila večino od 5,5 milijona ljudi, ki jih zaposluje. Če je motor na notranje zgorevanje sovražnik, potem ne bomo mogli proizvajati skoraj nobenega avtomobila več," je svoj govor sklenil Toyoda.

Toyota je že več kot desetletje zapisana postopni elektrifikaciji in hibridnim pogonom, a so pred časom le predstavili električni koncept bZ4X, ki napoveduje polno električnega križanca. Foto: Toyota Rešitve obstajajo tudi za običajne motorje

A predsednik Toyote ni le kritiziral poteze svoje vlade, temveč je med drugim predlagal tudi rešitve. Po njegovem mnenju bi se morala ogljična nevtralnost določati za vsako državo individualno, glede na njihove pogoje in stanje. Predvsem si želi več svobode pri uporabi tehnologij, ki bi vsakega proizvajalca pripeljale do tja - do znižanja izpustov emisij ogljivega dioksida.

"Pri doseganju ogljične nevtralnosti je sovražnik ogljikov dioksid, ne motorji na notranje zgorevanje. Za zmanjšanje emisij moramo imeti praktične in vzdržne iniciative, ki so po meri različnim situacijam v različnih državah in regijah." Poudaril je, da hibridi še vedno pripomorejo k zniževanju izpustov emisij, čeprav imajo vgrajen motor na notranje zgorevanje. S hibridi prav tako lažje znižajo emisije na trgih, kjer ni polnilne infrastrukture in so električna vozila predraga. Z nadaljnjimi izboljšavami pogona lahko še dodatno znižajo emisije in poskrbijo, da se bodo hibridi po izpustih približali električnim avtomobilom.