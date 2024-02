Kakšno je ozadje? Hrvat izklesuje spomenik Mercedesu. #foto

Zanimiv projekt v Imotskem, mestu blizu meje med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Tam bo kipar Roko Držislav Rebić iz kamna izklesal podobo starega Mercedes-Benzovega avtomobila. Končni izdelek bo izklesan v naravni velikosti, težak bo 50 ton, dokončan in javnosti razkrit pa bo letos 8. junija.

Mercedesov spomenik je namenjen vsem zdomcem, ki so zapustili Hrvaško in priložnost za zaslužek iskali v tujini. Mercedes-Benzov avtomobil je bil dolgo simbol uspeha zdomcev, ki so se nato po nekaj letih pripeljali nazaj domov s prestižnim nemškim avtomobilom.

Mercedesova limuzina je bila statusni simbol zdomcev

Pobudnik projekta je bil Ivan Topić, ki vodi klub starodobnih avtomobilov in ima v lasti osem Mercedesovih starodobnikov. Topić je za Reuters povedal, da je v Imotskem, kraju s 25 tisoč prebivalci, trenutno okrog osem tisoč mercedesov. “Vsi niso registrirani,” je poudaril Hrvat.

Spomenik bo prikazoval Mercedesov avtomobil iz šestdesetih in sedemdesetih let, ko se je začel prvi val večjega izseljevanja Hrvatov z namenom iskanja zaposlitve v tujini.

Mercedes je serijo W114/W115, to so bile limuzine in kupeji s pogonom na zadnji kolesi in motorjem v sprednjem delu avtomobila, izdeloval med leti 1968 in 1976.

Foto: Reuters

