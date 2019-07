Nesreča tovornjaka F1: kaj se je zgodilo? #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli konec tedna je v Hockenheimu potekala ena najrazburljivejših dirk formule ena v zadnjih letih. Med tistimi manj zadovoljnimi je bila ekipa Renaulta, saj sta njihova dirkača Nico Hulkenberg in Daniel Ricciardo predčasno odstopila in ostala brez točk. V uteho jim je bilo četrto mesto Carlosa Sainza jr., ki vozi McLarnov dirkalnik z Renaultovim motorjem.

Renault je medtem v upravni odbor svojega moštva F1 sprejel nekdanjega šampiona in svetovnega prvaka Alaina Prosta, ki je bil do zdaj "le" Renaultov ambasador programa v formuli ena. Prost ne bo imel izvršilne funkcije, njegov položaj pa bo podoben kot tisti Nikija Laude pri Mercedes-Benzu.

V nesreči je bil udeležen sam

Da bi bil konec tedna za Francoze še bolj poln smole, je bil včeraj eden izmed njihovih tovornjakov udeležen v prometni nesreči. Zgodilo se je blizu Györa na Madžarskem med selitvijo karavane iz Nemčije proti naslednjemu prizorišču dirke F1 na Hungaroringu pri Budimpešti. Eden izmed tovornjakov je zapeljal z avtoceste in preskočil ograjo, prikolica pa je ostala na cestišču.

Pri Renaultu so potrdili, da je bil voznik v nesreči udeležen sam in da se ni poškodoval. Odpeljali so ga na preventivni pregled v bolnišnico, vzrok nesreče pa za zdaj še ni znan.

Video: prizorišče nesreče tovornjaka

