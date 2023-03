Kako so Draženu Petroviću ukradli porscheja #video

Prvi Petrovićev avtomobil je bil volkswagen golf druge generacije. Z njim se je vozil doma v Šibeniku in nato tudi v Zagrebu, ko je prestopil k Ciboni. Vozil ga je do nakupa alfe romeo, ko je leta 1986 za eno leto prestopil v sloviti Real Madrid, je v Španiji dobil porscheja 944. Avtomobil v vrednosti 46 tisoč ameriških dolarjev je bil domnevno darilo predsednika madridskega kluba.

S tem avtomobilom in Petrovićem pa je povezanih več zanimivih zgodb. Takrat je trener madridskega kluba postal George Karl in njegova pot s Petrovićem se je križala med njegovimi pripravami pred odhodom v ligo NBA. Ko je odpotoval v Portland, je porscheja za čas njegovega dela v Madridu posodil kar Karlu. Avtomobila ni imel namena prepeljati v ZDA, kjer se je nato vozil z jeepom grand cherokeejem.

Well one I shared recently was I coached Drazen Petrovic for a couple months there before he went to the Blazers that fall. We got along well so he left me his Porsche to drive the rest of that season in Madrid!