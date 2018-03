Kako smo Slovenci vozili v letu 2017?

PREIZKUSITE NAJSODOBNEJŠI SIMULATOR VARNE VOŽNJE

Leto 2017 je bilo z vidika števila prometnih nesreč in njihovih posledic najuspešnejše, odkar v Sloveniji spremljamo število prometnih nesreč. Izboljšanje stanja varnosti prometa je bilo v primerjavi z letom 2016 ugotovljeno pri številu prometnih nesreč ter številu umrlih, hudo poškodovanih in lažje telesno poškodovanih v prometnih nesrečah.

Letošnja statistika kaže, da je glede na povprečje 51 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev Slovenija po izboljšanju prometne varnosti v primerjavi s preteklimi leti v evropskem vrhu.

Napredek, a vedno je lahko bolje

Pristojni organi ugotavljajo, da je bilo število umrlih udeležencev v minulem letu celo najnižje v zadnjih 60 letih. Leta 2017 je na slovenskih cestah umrlo 106 udeležencev cestnega prometa, kar je 24 manj kot leto prej. Hudo poškodovanih je bilo 831 (19 manj kot v letu 2016), lažje poškodovanih pa 6.875 (731 manj). S podrobnejšo analizo lanskoletnih prometnih nesreč po mesecih je bilo ugotovljeno, da so vzroki za nastanek prometnih nesreč še vedno neprilagojena hitrost, alkohol in nepravilna stran oziroma smer vožnje.

Napredek in manj nesreč je rezultat kontinuiranega dela na področju preventive in dobrega sodelovanja vseh, ki delujejo na področju prometne varnosti. Tudi Zavarovalnice Triglav, ki z različnimi aktivnostmi že leta stremi k večji varnosti na slovenskih cestah.

Tako ali drugače, denimo tudi z brezplačno mobilno aplikacijo DRAJV, ki meri, kako vozite, ter vas nagradi s popustom pri zavarovalni premiji, če je vaša vožnja varna. Po novem pa lahko preizkusite tudi simulator vožnje DRAJV, s katerim lahko doživite simulacijo različnih nevarnosti v prometu, s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju.

Kje? Na Dunajski cesti 20 v Ljubljani, v novem digitalnem centru Triglav LAB.

Obvladanje teorije je eno, odzivanje v nepredvidljivih situacijah pa nekaj popolnoma drugega. Ker pri Triglavu vedo, da izkušnje v tovrstnih situacijah igrajo veliko vlogo, so v ta namen razvili napredni simulator varne vožnje. Oglejte si video, ki kaže, kako je slovenski smučarski skakalec Domen Prevc preizkusil simulator varne vožnje DRAJV. Mladim voznikom sporoča: "To mor'te probat'!"

V Zavarovalnici Triglav s preventivnimi dejavnostmi dokazujejo, da jim je mar za varnost v prometu. Zato so novembra 2015 združili moči z mlado ekipo podjetja NERVteh, s katerim so razvili simulator varne vožnje, namenjen izobraževanju voznikov.

Pomembne teme, prikazane na zanimiv način

Simulator DRAJV predstavlja eno izmed sredstev za širitev izobraževanja in osveščanja splošne javnosti o pomembnosti varne vožnje. Tokrat na malce bolj zanimiv način. Kot veste, se z nepredvidljivimi situacijami lahko srečamo le v dejanskem prometu, kjer pa, kot v videoigrah, nimamo neomejenega števila življenj, zato je treniranje primernih reakcij brez nadzorovanega okolja sila težko.

Tudi na poligonu ne moremo verodostojno replicirati vseh možnih nevarnih prometnih okoliščin, zato se je treba zateči k naprednim računalniškim rešitvam.

Slovenski smučarski skakalci, med njimi tudi Peter Prevc, so že obiskali tehnološko dovršeni digitalni center Triglav LAB.

S simulatorjem lahko "v živo" izkusite raznolike situacije in se z njimi spoprimete brez tveganja. Piljenje veščin z vadbo v nepričakovanih situacijah v prometu je torej glavni namen simulatorja, meri pa tudi psihofizične lastnosti voznika, kot sta reakcijski čas in zbranost pri vožnji, ter tudi vpliv raznih motilnih elementov, kot je mobilnik. Po končani vožnji dobite oceno o tem, kako ste se odrezali, surove podatke voženj pa pri Triglavu zbirajo tudi v širše namene, in sicer bodo z dolgoročnimi izsledki poskušali na takšen ali drugačen način pripomoči k izboljšani varnosti v prometu.

Tečaj varne vožnje na simulatorju V Zavarovalnici Triglav želijo, da se simulator vožnje uveljavi kot popolno izobraževalno orodje, ki posnema resnično vozilo in realistično cestno okolje, pomaga izboljšati varnost vožnje oz. kulture v prometu in dolgoročno zmanjšati tudi število cestnoprometnih nesreč. Mladi vozniki lahko opravite tudi tečaj varne vožnje na simulatorju. Ta je namenjen mladim voznikom, ki si želijo za 50 odsotkov znižati doplačilo za mladega voznika. Pogoj za prijavo na tečaj varne vožnje je opravljen e-izpit. Tečaj je brezplačen.

Kako simulator deluje?

Simulator vožnje je sestavljen iz nekaj delov pravega avtomobila in zaslonov, ki uporabniku omogočajo popolni periferni vid. Premična platforma medtem simulira premikanje podvozja avtomobila ter vozniku omogoča, da občuti dogajanje na zaslonih. S pomočjo naprednega nevrološkega profiliranja zbira biometrične in nevrološke podatke posameznika, ki je postavljen v resnično okolje. Analiza teh podatkov voznikom pomaga, da se izboljšajo v situacijah, kjer so se slabo odzvali.

Simulator prinaša možnost, da se uporabniki preizkusijo tudi v nepredvidljivih prometnih situacijah, ki jih poligon varne vožnje ne omogoča – na primer prehitra vožnja skozi naselje, kjer se nenadoma na cesti znajde otrok, neprilagojena hitrost v snegu ali umik nasproti vozečemu vozilu na avtocesti.

Sodobne tehnološke inovacije

Tehnološko napredni center Triglav LAB bo obiskovalcem ponudil vpogled in možnost uporabe inovativnih digitalnih rešitev. Vsi, ki boste vanj vstopil, boste poleg simulatorja DRAJV lahko doživeli tudi simulacijo smučarskih poletov in potresov v virtualni resničnosti.

Prek videokonference boste lahko v pogovoru z zdravnikom dobili preventivni nasvet glede različnih zdravstvenih tematik, s tehnologijo EEG pa se boste seznanili s problematiko demence. Pa to še ni vse. Obiskovalci boste lahko na nevropitniku s pomočjo lastnih misli natočili tudi pitno vodo in na solarni klopi (brez)žično napolnili mobilne naprave.

Misel na stranke

Z novo strategijo je Skupina Triglav v središče svojih aktivnosti še bolj postavila stranke. "Zavedamo se, da je digitalizacija naša resničnost. Prav tako, da za zagotavljanje kakovostnih storitev in izdelkov potrebujemo prilagojene tehnološke rešitve," je dejal član uprave Zavarovalnice Triglav Tadej Čoroli.

Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav: "S tem naprednim digitalnim centrom želimo med drugim strankam ponuditi enovito oziroma celovito izkušnjo."

