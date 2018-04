Kako Madžari z Audijem pišejo zgodbo o uspehu

Kako Madžari z Mercedesom blizu Slovenije gradijo zgodbo o uspehu

Tovarna zaposluje več kot 12 tisoč ljudi. Foto: Audi

Audi je svojo tovarno v Györu na Madžarskem odprl leta 1993 in od takrat tam izdelal več kot 33 milijonov motorjev (natančno 33.294.371), kar bi bilo enako skupni moči 5,6 milijarde "konjev". Od leta 1998 so na Madžarskem izdelali tudi več kot milijon avtomobilov. Če bi jih postavili v vrsto drugega za drugim, bi bila kolona dolga od Györa vse do Dakarja v Senegalu.

Lani je Audi na Madžarskem izdelal 105 tisoč avtomobilov, v prihodnjem bo to njihovo glavno središče izdelave elektromotorjev. Foto: Audi

Od 20-odstotne do skoraj ničelne brezposelnosti v regiji

Pred 25 leti je bila stopnja brezposelnosti v okolici Györa 20-odstotna, danes je praktično ničelna. Audi na Madžarskem neposredno zaposluje več kot 12 tisoč ljudi, posredno pa delo zagotavlja okrog 30 tisoč ljudem v regiji. Z razvojem tovarne se je spremenilo tudi mesto.

Danes ima Györ največjo Audijevo tovarno motorjev. Letos bodo tam začeli tudi serijsko proizvodnjo audija A3. Iz Ingolstadta bodo v Györ prišli tudi milijoni evrov naložb v prihodnjo proizvodnjo elektromotorjev.

Audi je lani v Györu izdelal 1,9 milijona motorjev. Med temi je bilo dober milijon tri- in štirivaljnih bencinskih motorjev ter dobrih 400 tisoč štirivaljnih dizelskih motorjev. Izdelali so tudi 260 tisoč bencinskih in 174 tisoč dizelskih šestvaljnikov.



Poleg tega je tovarno zapustilo tudi 14 tisoč bencinskih petvaljnih ter 36 tisoč osem- in desetvaljnih motorjev. V pripravi za letošnjo serijsko proizvodnjo so sestavili tudi 298 elektromotorjev.



Na področju avtomobilov so izdelali 105 tisoč vozil. Med temi je bilo 72 tisoč audijev A3 sedan in dobrih 20 tisoč audijev TT, ki jih izdelujejo le v Györu.