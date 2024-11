Kako le štiri države zelo spremenijo avtomobilsko evropsko statistiko

Evropsko prostotrgovinsko združenje (EFTA) so ustanovili leta 1960. Države ustanoviteljic je bilo sedem, in sicer Avstrija, Danska, Norveška, Portugalska, Švedska, Švica in Velika Britanija. Pozneje so se pridružile še Islandija (1970), Finska (1986) in Lihtenštajn (1991), več držav pa je zaradi vključitve v Evropsko unijo združenje zapustilo.

Tako danes države EFTA predstavljajo le še štiri države – Norveška, Švica, Islandija in Lihtenštajn.

EU EFTA V. Britanija SKUPAJ prodaja v 2024 8,85 mio. 306 tisoč 1,65 mio. 10,8 mio. prodaja EV 1,17 mio. 130 tisoč 299 tisoč 1,60 mio. prodaja bencin 3,01 mio. 60 tisoč 582 tisoč 3,65 mio. prodaja dizel 1,08 mio. 22 tisoč 47 tisoč 1,15 mio. prodaja mHEV+HEV 2,69 mio. 71 tisoč 509 tisoč 3,35 mio. delež EV 13,2 % 42,5 % 18,1 % 14,8 % delež PHEV 7 % 6,9 % 8,4 % 7,2 % delež EV+PHEV 20,2 % 49,4 % 26,5 % 22 % delež bencin 34 % 19,7 % 35,1 % 33,8 % delež mHEV+HEV 30,4 % 23,4 % 35,6 % 31 % delež dizel 12,3 % 7,5 % 2,9 % 10,7 %

vir: ACEA

Države EFTA in Velika Britanija lahko spremenijo statistični videz evropskega avtomobilskega trga

Z vidika avtomobilskega trga sta Islandija in Lihtenštajn zelo majhna, Švica in Norveška pa lahko že vplivata tudi na statističen videz evropskega avtomobilskega trga. Norveška je kljub relativni majhnosti trga posebna zaradi izjemno visokega deleža polno električnih avtomobilov (letos do konca novembra je delež teh 88-odstoten), nadpovprečen električni delež imajo tudi Švicarji.

Če električnim avtomobilom dodamo še priključne hibride, je delež priključnih avtomobilov v državah EFTA letos že nad 50 odstotki – v državah Evropske unije znaša dobrih 20 odstotkov.

Ko pa resda manjšim državam EFTA, ki predstavljajo le slabe tri odstotke evropskega avtomobilskega trga, dodamo še Veliko Britanijo. Ta velja za drugi največji evropski trg, večja je le še Nemčija. Delež električnih avtomobilov je letos v Veliki Britaniji šest odstotnih točk nad tistim v EU.

Kakšne so razlike?

Vse to pomeni znatne statistične razlike ob ocenjevanju "evropskega" avtomobilskega trga. Prodaja v EU letos raste za slab odstotek (0,9 %), podobno je tudi upoštevaje države EFTA in Veliko Britanijo (0,75 %). Delež priključnih avtomobilov je v EU 20,2-odstoten, skupno pa dosega 22 odstotkov.

Za 1,6 odstotne točke je višji tudi električni delež v celotni Evropi in ne le v državah EU. Prodaja električnih avtomobilov v EU je letos slabša za skoraj pet odstotkov (–4,9 %), na evropski ravni pa je slabša za slaba dva odstotka (–1,7 %).