Kako lahko poslovni uporabniki poskrbijo za svojo optimalno in učinkovito mobilnost?

Oglasno sporočilo

Koncept mobilnosti je sposobnost ljudi in blaga, da se premikajo z enega kraja na drugega. Gre za dejanje oziroma aktivnost, ki se nenehno spreminja, saj so tako infrastruktura kot prevozna sredstva ves čas izpostavljeni napredku. V zadnjih nekaj desetletjih smo bili priča stalni rasti mobilnosti in s tem velikim napredkom tako na gospodarskem kot družbenem področju.

Prav ta velika rast mobilnosti pa je zdaj na točki, ko se nekatere predhodne koristi že zmanjšujejo in se pojavlja potreba po optimizaciji sredstev in načinov prevoza z mislijo in postopnim prehodom k bolj trajnostni mobilnosti. Ljudi, poslovne uporabnike, podjetja in mesta lahko po svoje delimo glede na pripravljenost spreminjanja navad in hitrost uresničevanja zavez po spremembah.

Največje premike je bilo mogoče zaznati v zadnjih treh letih, ko se je zaradi razmer po svetu spremenil tudi način uporabe avtomobila tako pri posameznikih kot pri poslovnih uporabnikih v podjetjih, kjer so nekateri povsem spremenili tudi model svojega poslovanja. Opaziti je bilo mogoče spremembe v potovalnih navadah in pojavili so se povsem novi vzorci potreb po mobilnosti oziroma širše potrebe po povezovanju različnih oblik mobilnosti.

Kot strokovnjaki na področju zagotavljanja različnih storitev mobilnosti v Atetu delujejo že več kot 26 let. Od leta 2019 pa so del skupine Petrol, d. d., in delujejo na področju Petrol mobilnosti, kjer s skupnimi močmi pomagajo poslovnim uporabnikom pri prehodu na optimalne oziroma trajnostne rešitve. Osredotočajo se na reševanje izzivov spreminjanja vzorcev navad mobilnosti z uporabo novodobnih tehnologij in strategij. Svojim partnerjem tako ponujajo preproste rešitve, ki jih je mogoče povsem po meri prilagoditi željam in potrebam podjetja ter njihovim končnim uporabnikom.

"Strokovne izkušnje in podpora, na tisoče prevoženih kilometrov, odlična partnerska mreža izvajalcev in ponudnikov avtomobilov, spretno krmarjenje skozi vse hitre spremembe trga in različnih načinov uporabe mobilnosti ter predvsem sposobnost prilagajanja svojih storitev potrebam posameznikov so tiste ključne lastnosti pri izbiri pravega partnerja," poudarja Matevž Kustec, direktor Ateta.

Atetovi strokovnjaki podjetjem zagotavljajo celostne rešitve na področju mobilnosti, in sicer upravljanje voznih parkov, dolgoročni poslovni in kratkoročni najem vozil, storitve od vrat do vrat ter analitiko in optimizacijo voznega parka. Prav tako pa je mogoče poleg izbranih storitev po meri vključiti tudi polnilno postajo in rešitve polnjenja, če bi uporabniki izbrali poslovni najem električnega vozila.

Pomoč pri upravljanju voznega parka in prehod na trajnostno mobilnost

Eno izmed ključnih vodil sodobne družbe je želja po višji stroškovni učinkovitosti in bolj trajnostni mobilnosti, kar na področju mobilnosti v večini omogoča uspešno upravljanje voznih parkov.

Upravljanje voznega parka (ang. Fleet managment) je skupina aktivnosti za učinkovito upravljanje vozil in zaposlenih, ki uporabljajo službena vozila. To lahko vključuje aktivnosti, kot so načrtovanje, nakup, vzdrževanje, sledenje in analiza vozil. Cilj upravljanja voznega parka je zagotoviti, da so vsa vozila v floti varna, zanesljiva in učinkovita, hkrati pa se znižajo stroški upravljanja in se izboljša učinkovitost. Ob tem spremljamo tudi frekvence uporabe vozil, prevoženih kilometrov, stroškov vzdrževanja posameznega vozila in drugih kazalnikov učinkovitosti. Tako imenovani fleet management se pogosto uporablja v podjetjih, ki imajo večje število vozil, vozni park pa se lahko upravlja delno ali v celoti, odvisno od stopnje pomoči, ki jo podjetje želi.

Izkušeni strokovnjaki vam lahko pomagajo do občutne razbremenitve administracije, celostne optimizacije procesov, stroškovne učinkovitosti voznega parka ter jasnega pregleda in celovitega nadzora nad vašimi vozili.

Opuščanje lastništva službenih avtomobilov

Podjetja, ki so zavezana k bolj trajnostnemu poslovanju oziroma k višji optimizaciji svojega poslovanja, se vedno pogosteje odločajo za alternativne oblike uporabe mobilnosti, kot je na primer opuščanje svojih lastniških službenih vozil.

Opuščanje lastništva avtomobila pomeni odpovedati se lastništvu avtomobila in raje uporabljati alternative, kot so javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje ali storitve za kratkoročni in dolgoročni najem avtomobilov, ki omogočajo uporabnikom, da avtomobile uporabljajo zgolj kot storitev le takrat, ko jih potrebujejo. Opuščanje lastništva avtomobila lahko pomaga tudi zmanjšati onesnaženje zraka in hrupa ter potrebo po parkirnih prostorih.

Vozilo, uporabljeno zgolj kot storitev (ang. Vehicle as a Service - VaaS), je koncept, ki omogoča uporabnikom, da uporabljajo avtomobile, ne da bi jih morali kupiti. Namesto tega plačujejo mesečno najemnino, ki vključuje stroške najema, vzdrževanja, registracije in zavarovanja. Koncept temelji na načelu "uporabnik plača za uporabo, ne za lastništvo" in lahko pripomore k trajnostni mobilnosti, saj lahko podjetja in posamezniki izberejo avtomobile z alternativnimi pogoni in se izognejo stroškom lastništva avtomobila, kot so registracija, davki, zavarovanje in vzdrževanje. Prav tako lahko pomaga pri zniževanju stroškov in izboljšanju učinkovitosti, saj podjetja lahko najemajo avtomobile le za obdobja, ko jih zares potrebujejo.

"Trenutno stanje na področju mobilnosti lahko primerjamo s preteklim prehodom s klasične telefonije na mobilno, z naročninami povsem po meri uporabnika in združevanjem različnih dodatnih produktov po potrebi. Uporabnik v obliki naročnine/mesečnega stroška najema plačuje zgolj uporabo avtomobila ter to po potrebi združuje s preostalimi storitvami. Naša naloga pa je, da s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami uspešno vodimo svoje partnerje skozi proces," poudarja Anže Ovijač, prodajni predstavnik v Atetu.

Ločimo med dolgoročnim/poslovnim in kratkoročnim najemom vozila. Kratkoročni najem vozil v večini rešuje krajše ali drugačne potrebe poslovnih uporabnikov, ki jih z dolgoročnim najemom morda ne premostite. Mogoče je zagotoviti najem osebnih in gospodarskih vozil kot tudi izbirati med avtomobili z notranjim zgorevanjem ali električnim pogonom.

Najem avtomobila ima za poslovne uporabnike več prednosti.

Prilagodljivost : najem avtomobila omogoča posameznikom in podjetjem, da uporabljajo avtomobile le, ko jih potrebujejo, in se tako izognejo stroškom lastništva avtomobila. Vozila lahko po potrebi tudi zamenjajo.

: najem avtomobila omogoča posameznikom in podjetjem, da uporabljajo avtomobile le, ko jih potrebujejo, in se tako izognejo stroškom lastništva avtomobila. Vozila lahko po potrebi tudi zamenjajo. Ni stroškov vzdrževanja: najemodajalec prevzame odgovornost za vzdrževanje in servisiranje avtomobila, tako da najemnik ni obremenjen s temi stroški.

najemodajalec prevzame odgovornost za vzdrževanje in servisiranje avtomobila, tako da najemnik ni obremenjen s temi stroški. Dostopnost: najem avtomobila omogoča dostop do avtomobila, ki si ga sicer morda ne bi mogli privoščiti.

najem avtomobila omogoča dostop do avtomobila, ki si ga sicer morda ne bi mogli privoščiti. Ni stroškov registracije: najemodajalec prevzame odgovornost za registracijo avtomobila, tako da najemnik ni obremenjen s temi stroški.

najemodajalec prevzame odgovornost za registracijo avtomobila, tako da najemnik ni obremenjen s temi stroški. Večja izbira: najem avtomobila omogoča dostop do različnih modelov, ki jih je mogoče pogosteje menjati.

najem avtomobila omogoča dostop do različnih modelov, ki jih je mogoče pogosteje menjati. Trajnost: najem avtomobila lahko pripomore k trajnostni mobilnosti, saj lahko podjetja in posamezniki izberejo tudi avtomobile z alternativnimi pogoni in se izognejo stroškom lastništva avtomobila.

najem avtomobila lahko pripomore k trajnostni mobilnosti, saj lahko podjetja in posamezniki izberejo tudi avtomobile z alternativnimi pogoni in se izognejo stroškom lastništva avtomobila. Ekonomičnost: najem avtomobila je lahko ekonomsko učinkovit način prevoza, saj lahko podjetja najemajo avtomobile le za obdobja, ko jih potrebujejo, in tako izognejo stroškom lastništva avtomobila. Hkrati so v primerih uporabe vozil z alternativnimi pogoni mogoči tudi dodatne davčne ugodnosti in odbitki.

Rešitve poslovnega in kratkoročnega najema vozil

Kratkoročni najem vozil je oblika najema vozil, ki jo lahko uporabljajo posamezniki in podjetja za potrebe, ki trajajo krajše časovno obdobje, običajno od nekaj dni do nekaj mesecev. Za kratkoročni najem vozil se običajno plačajo dnevna ali tedenska najemnina in stroški prevoza. To je lahko koristno za posameznike, ki potrebujejo vozilo za kratkoročno potovanje, in za podjetja, ki potrebujejo dodatna vozila za sezonske ali začasne potrebe po specifičnem tipu vozila.

Poslovni najem vozil je oblika najema vozil, ki jo podjetja uporabljajo za svoje poslovne potrebe. Gre za najem avtomobila v obdobju med 24 in 60 mesecev. Podjetja lahko najemajo vozila dolgoročno, običajno za več let, in plačujejo mesečno najemnino. Najem vozil podjetjem omogoča, da se izognejo visokim naložbenim stroškom in rednim stroškom lastništva vozila, kot so davki, registracijske pristojbine in vzdrževanje, ter jim hkrati omogoča prilagodljivost, da spremenijo svoj vozni park, ko se poslovne potrebe spremenijo. Vozila so lahko opremljena z dodatnimi funkcijami in storitvami, ki jih potrebujejo podjetja.

Brez lastništva vozila, a neomejena pravica uporabe.

Strokovno svetovanje glede na zahteve in želje naročnika.

Izbira določenega tipa vozila glede na vaše trenutne potrebe.

Brez visokih naložbenih stroškov.

Prilagodljivost izbranih storitev po meri.

Dodatne ugodnosti in subvencije.

Nižji stroški vzdrževanja, optimizacija stroškov.

Podpora uporabnikom 24/7 in asistenca z nadomestnim vozilom.

V sklopu poslovnega najema vozila pri podjetju Atet vključujejo tudi celostni paket "storitev od vrat do vrat", kjer strokovnjaki vse zadeve, povezane z avtomobilom, uredijo namesto vas (organizacija terminov za servise in menjave pnevmatik, premiki vozil na posamezne termine, zagotovitev nadomestnega vozila, upravljanje morebitnih škodnih primerov in več). Vozila so tako ves čas brezhibno pripravljena za uporabo. Storitev pa v Atetu zagotavljajo tudi posamezno, pri čemer prevzamejo zgolj vse skrbi in aktivnosti za lastniška vozila podjetja, vozilo pa ostane v lastništvu podjetja.

V Atetu pripravijo neobvezujoč izračun za individualni paket izbranih storitev mobilnosti in vam svetujejo glede na vaše želje ter potrebe. Več informacij na prodaja@atet.si.

Obiščite poslovalnice podjetja Atet:

ATET Ljubljana, Devova ulica 6a, 1000 Ljubljana

ATET letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik

ATET Maribor, Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor

ATET Koper, Ljubljanska cesta 5, 6000 Koper

KONTAKT:

Telefon: 01 320 82 30

E-naslov: prodaja@atet.si

Spletna stran

Facebook

Naročnik oglasnega sporočila je ATET, D. O. O.