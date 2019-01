Kako in zakaj je novi porsche letel nad Avstrijo #foto

Včeraj in danes na zaledenelem jezeru Zel lam See v Avstriji (blizu Kapruna) obujajo nekdanje tradicionalne avtomobilske dirke, ki so jih tam organizirali med leti 1937 in 1974. To so bila druženja odličnih avtomobilov in vrhunskih dirkačev, eden vrhuncev pa je bila tudi avtomobilska vleka smučarja. Letos ta dogodek obujajo, nastopilo pa bo kar 130 udeležencev in med njimi tudi nekaj izjemnih avtomobilov.

Porscheja so visoko nad jezero dvignili s helikopterjem

Na Areit-Alm, ki leži na nadmorski višini 1.408 metrov, so s helikopterjem pripeljali novega porscheja 911. Novo generacijo so razkrili na avtomobilskem sejmu v Los Angelesu, tokrat pa ga prvič predstavili izven salonskih dvoran.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Zavidljiva udeležba izzivalcev 600-metrske ledene steze

Na okrog 600 metrov ledeni stezi pa se bo tudi danes odvijal zanimiv avto-moto športni šov, na katerem ne bo manjkalo resnično ekskluzivnih starih in modernih športnih avtomobilov ter dirkalnikov.

Hans-Joachim Stuck bo pripeljal pokazati znameniti auto union type C, prav tako tudi austro daimlerja ADR 6 torpedo iz leta 1929. Ta avto je pripadal njegovemu očetu. Nemec Walter Rohrl bo po ledeni stezi obvladoval audi quattro S1, nekdanji vrhunski reli dirkalnik skupine B. Popolno raznolikost udeležencev napovedujejo tudi nekdanji prvak nemške serije DTM Rene Rast z BMW RS5 DTM, Daniel Abt z električno formulo audi e-tron FE04 in celo čisto pravi dirkalnik ameriške serije NASCAR s 6,5-litrskim motorjem V8.

Med zanimivejšimi avtomobili omenimo še Volkswagnovega rekorderja z gorske dirke Pike's Peak v ZDA (VW I.D. R), nekdanji porsche 550 spyder Ferryja Porscheja, alfo romeo 8C 2900 z dirk v Le Mansu in tudi zanimiv Volkswagnov projekta golfa z dvema motorjema za gorsko dirko Pike's Peak v osemdesetih letih.

Dirke na Zell am See nekoč in danes:

Foto: GPIceRace Foto: GPIceRace

Foto: GPIceRace

Foto: GPIceRace

Foto: Porsche

Foto: GPIceRace

Foto: Porsche