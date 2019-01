Legendarni Röhrl: revolucionarni porsche ga je navdušil #video

Porsche bo letos tudi v Slovenijo pripeljal svoj prvi električni model taycan, in če sklepamo po vtisih Walterja Röhrla, bo to pravi izstrelek z neslišno delujočim motorjem.

Video: Walter Röhrl v novem porscheju taycanu

Walter Röhrl je ena največjih avtomobilskih legend, že dolgo pa tudi Porschejev ambasador. Nekdanji svetovni prvak v reliju in tovarniški voznik znamk, kot so bile Opel, Lancia, Audi in Porsche, je kljub današnjim 71 letom še vedno voznik z izrazitimi čuti za obvladovanje športnih avtomobilov. Röhrl sicer priznava, da električnih avtomobilov ne mara preveč, a v novega taycana se je kljub temu z veseljem usedel za nekaj prvih kilometrov.

Taycana poganjata dva elektromotorja s sistemsko močjo okrog 440 kilovatov, elektriko pa bodo hranili v bateriji s kapaciteto 90 kilovatnih ur. Foto: Porsche Porsche spet stopa na novo pot

Taycan bo letos postal prvi električni porsche, s čimer začenja novo pot zelo uspešne (in najbolj dobičkonosne) avtomobilske znamke v koncernu Porsche. V preteklosti so si nekajkrat že upali stopiti s smernic klasične športne znamke vozil, na primer s športnimi terenci, s tem pa so si občutno povečali prodajo in uspešnost. Taycan, ki se zdi danes še najresnejši konkurent ameriški Tesli, bo predvidoma naredil enako.

Röhrl navdušen nad zmogljivostjo taycana, tudi zvoka ni pogrešal

"Taycan se pelje zelo hitro, resnično je nekaj neverjetnega. V svojih letih v reliju nisem doživel takšnih zmogljivosti. Dodatne mase električnega vozila danes skoraj ne opazim več. Inženirjem je uspelo izkoristiti nizko težišče, dodelali so podvozje in ves prenos. Vsak pritisk na stopalko za plin ali zavoro ima učinek brez zamika. V avtu ni dvoma, kljub električnemu pogonu je to pravi porsche," je navdušeno pripovedoval Röhrl.

Nemec tudi ni pozabil dodati, da med vožnjo prav nič ni pogrešal hrumečega klasičnega Porschejevega motorja z notranjim izgorevanjem.

"Nikoli si nisem mislil, da odsotnost zvoka prinaša tudi zmanjšane zmogljivosti. Vozna dinamika je vrhunska, prav tako tišina taycana ob počasnejši vožnji," je še povedal Nemec.

Foto: Porsche