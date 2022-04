Prodaja novih avtomobilov je bila letos v prvem četrtletju 37 odstotkov slabša kot v "predkoronskem" letu 2019. Trg kreirajo težave s proizvodnjo in dobavljivostjo avtomobilov, zaloge trgovcev so večinoma izčrpane. Med znamkami so letos na vrhu Volkswagen, Renault in Škoda, med električnimi vozili prednjači Tesla.

Različne težave, s katerimi se zdaj že tretje leto spopada avtomobilska industrija, so oklestile tudi letošnjo prodajo novih avtomobilov v Sloveniji. V prvem četrtletju so jih trgovci prodali 12.752, kar je skoraj 22 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Samo v marcu, primerjano z enakim mesecem lani, je prodaja upadla za več kot 34 odstotkov.

Najbolj nazorna pa je primerjava prvega četrtletja s "predkoronskim" letom 2019. Takrat so trgovci v prvih treh mesecih prodali 20.262 novih avtomobilov. Letošnji izplen je torej slabši za 37 odstotkov. Veliki večini znamk je od leta 2019 prodaja upadla tudi za več kot 40 ali celo 50 odstotkov. Vzroki so sicer lahko tudi širši od aktualnih problematik,, na primer manj novih modelov ali manjše zatekanje k prodaji vozil v tujino. Nekaj znamk je svojo prodajo celo dvignilo. Tu izstopajo Toyota, Kia, Audi in Mercedes.

Prodaja pred korono in danes:

2022 2021 2019 Razlika 2021/2019 1 VOLKSWAGEN 1816 2619 3131 -42 % 2 RENAULT 1287 1780 2757 -53 % 3 ŠKODA 1198 2168 2239 -46 % 4 KIA 946 640 768 23 % 5 HYUNDAI 873 906 949 + 8 % 6 TOYOTA 808 527 646 25 % 7 PEUGEOT 598 1152 1029 -42 % 8 OPEL 536 313 936 -43 % 9 DACIA 534 956 1144 -53 % 10 CITROEN 455 817 936 -51 % 11 FORD 439 505 616 -29 % 12 AUDI 391 421 374 5 % 13 MERCEDES-BENZ 370 218 297 25 % 14 JEEP 367 269 246 49 % 15 SEAT 347 495 701 -50 % 16 BMW 259 345 435 -40 % 17 FIAT 244 473 674 -64 % 18 NISSAN 218 544 590 -63 % 19 SUZUKI 190 341 535 -64 % 20 MAZDA 172 194 309 -44 %

vir: Sekcija vozil, Trgovska zbornica Slovenije

Volkswagen je v Sloveniji zadržal vodilno mesto med znamkami, a težave s proizvodnjo so močno vplivale na njihov prodajni izkupiček. Foto: PRIMA

Težave z dobavljivostjo skoraj povsod

Težave s proizvodnjo in dobavljivostjo avtomobilov so v resnici vse večje in zato so bili na udaru tudi sicer najbolje prodajani avtomobilski razredi. Razred kompaktnih križancev je letos prodajno upadel za 16 odstotkov, razred majhnih avtomobilov pa za 25 odstotkov.

Med redkimi razredi, v katerih je prodaja letos zrasla, so polno električni avtomobili. V prvih treh mesecih so jih trgovci prodali 553, lani v enakem obdobju 343. Delež električnih avtomobilov na vsem avtomobilskem trgu letos znaša 4,3 odstotka.

Tesla model Y je letos najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman Pri električnih avtomobilih se poznajo Volkswagnove težave s proizvodnje, zato v prvi deseterici ni nobenega njihovega avtomobila. Tesli je uspelo v Sloveniji prodati 121 avtomobilov, od tega kar 69 modelov Y – ta je skupaj z modelom 3 letos tudi najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji. Tesla je na absolutnem avtomobilskem trgu sicer na 21. mestu, in sicer za Mazdo, zato pa že pred Volvom, Cupro in Hondo.

Izjeme z rastjo so Kia, Toyota in Opel

Skladno z avtomobilskim trgom je večina znamk v letošnjem prvem četrtletju zabeležila negativen prodajni izplen. Vodilnemu Volkswagnu je prodaja upadla za 30 odstotkov, drugemu Renaultu za 27, tretji Škodi že za 44 odstotkov. Izjemi sta predvsem Kia in Toyota, ki sta v prvih mesecih prodajo izboljšali za 47 oziroma 53 odstotkov. Za 71 odstotkov je prodajo nižje na skupni lestvici izboljšal tudi Opel. V prvi peterici sta poleg Volkswagna, Renaulta in Škode še korejski znamki Kia in Hyundai.