Kako dolgo bo imel ta gospod še delo in plačo? Podatki iz tovarn so zaskrbljujoči.

Včeraj so zaposleni pri Volkswagnu še enkrat protestirali proti napovedanim odpuščanjem, ki bi bilo posledica preslabega izkoristka tovarn nemškega koncerna. Te sicer delujejo precej pod svojimi proizvodnimi kapacitetami, a ob pogledu na nekatere druge proizvajalce gre Volkswagnu vendarle še dokaj dobro.

Foto: Volkswagen

Stellantis in Renault imata še nižji izkoristek svojih tovarn, je pokazala analiza Reutersa in GlobalData. Poleg Stellantisa, Renaulta in Volkswagna so analizirali še proizvodne podatke Mercedesa, Forda in BMW-ja. Podatki o tovarnah so prišli iz osmih evropskih držav - štiri so take z dražjo (Francija, Nemčija, Italija in Velika Britanija) in štiri s cenejšo delovno silo (Češka, Slovaška, Španija in Turčija).

Povprečni izkoristek kapacitet v tovarnah je za lansko leto znašal 60 odstotkov. Leta 2019 je znašal še 70 odstotkov. Do padca je prišlo prav med tovarnami iz držav z dražjo delovno silo - tam je izkoristek lani padel s 65 na vsega 54 odstotkov.

Kot so izpostavili pri GlobalData, je za dobičkonosnost tovarne, odvisno sicer od pogojev dela in tipa izdelanih vozil, potrebna vsaj 70-odstotna izkoriščenost proizvodnih kapacitet.

Nemec v povprečju za eno uro dela v tovarni dobi 56 evrov. V tovarnah na Češkem ali v Turčiji je povprečni zaslužek delavca na uro 21 oziroma 16 evrov, na Kitajskem zgolj tri evre.

Kitajski proizvajalci pri iskanju tovarn v Evropi ciljajo predvsem na tiste s cenejšo delovno silo. Foto: BYD

Jože Bele, Revoz. Foto: Revoz



"Tovarna mora, da preživi, izdelati vsaj med 50 in 60 tisoč avtomobilov na leto," je za Siol.net priznal Bele.



Lani smo se o problematiki izkoristka proizvodnih kapacitet pogovarjali z Jožetom Beletom, direktorjem družbe Revoz. Lani so izdelali 62 tisoč avtomobilov, kar je bilo po njegovih besedah blizu proizvodnega minimuma za zagotavljanje pogona tovarne. Leta 2018 in 2019 so v Revozu izdelovali še po več kot 200 tisoč avtomobilov letno. Trenutno so tako Novomeščani, kjer delo poteka le še enoizmensko, na tretjini svoje proizvodne kapacitete. "Tovarna mora, da preživi, izdelati vsaj med 50 in 60 tisoč avtomobilov na leto," je za Siol.net priznal Bele. Letos poleti sta Renault in Revoz sklenila dogovor, da se bo v novomeško tovarno preselila proizvodnja naslednjega twinga. Če se bo ta napovedani cenovno dostopni električni malček dobro prodajal, kar pa seveda v današnjih časih vse ostrejše in številčnejše konkurence ni samoumenov, bi to pomenilo nov zagon za Revozovo tovarno.

Foto: Mercedes-Benz

Težave lahko nastopijo takrat, ko proizvajalec za tiste avtomobile, ki se ne prodajajo dobro, izbere tovarne z dražjo delovno silo. Volkswagnu se je to zgodilo z električnimi avtomobili, za katere so proizvodnjo začrtali prav v Nemčiji.

Tam je v povprečju zaposleni v tovarni leta 2022 dobil za uro dela 59 evrov, kažejo podatki nemške avtomobilske organizacije VDA. V tovarnah na Češkem ali v Turčiji je povprečni zaslužek delavca na uro 21 oziroma 16 evrov, na Kitajskem zgolj tri evre.

“Od vodstva pričakujemo avtomobile, ki bi si jih lahko ljudje privoščili. To naj bo cenejši električni avtomobil ali cenejši avtomobil s klasičnim motorjem,” je za Reuters dejal Stephan Soldanski, predstavnik sindikata zaposlenih v tovarni v Osnabruecku.

Je tovarn preprosto preveč? Nekatere izdelujejo le še nišne modele.

Ta je ena najslabše izkoriščenih Volkswagnovih tovarn. Trenutno delajo na 30 odstotkih njene zmogljivosti. V tovarni izdelujejo porscheja boxsterja, porscheja caymana in volkswagen T-roc cabrio. Vsi trije modeli naj bi se poslovili leta 2026, zamenjav za zagotavljanje dela v tovarni še ni.

Tudi v zadnjih tednih pereča Audijeva tovarna v Bruslju, ki zaposluje skoraj tri tisoč ljudi, izdeluje le en model in še ta je zavoljo slabe prodaje pred svojim koncem.

Protest v Bruslju, ker se obeta zapiranje Audijeve tovarne. V njej trenutno izdelujejo le en avtomobilski model. Foto: Guliverimage

Prodaja stagnira, dobički proizvajalcev rastejo

Od leta 2019 je prodaja avtomobilov močno upadla, dobički proizvajalcev pa so istočasno zrasli. To pomeni, da so se avtomobili na splošno podražili. Proizvajalci želijo izdelovati vozila z večjim donosom, kar pa na drugi strani ne izpolnjuje proizvodnih kapacitet v tovarnah.

Delitev med zahodno- in vzhodnoevropskimi tovarnami se bo po mnenju analitikov v prihodnjih letih le še povečala, saj v vzhodnoevropskih državah svoje tovarne napovedujejo tudi kitajski proizvajalci.

Velike težave doma ima poleg Volkswagna tudi Stellantis

Poleg Volkswagna se je varčevalnim ukrepom zaprisegel Renault, ki je že leta 2021 predstavil varčevalni načrt v višini treh milijard evrov, tudi Stellantis bo od leta 2021 do konca letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za okrog 20 tisoč.

Pri Stellantisu so proizvodnjo nekaterih modelov preselili na vzhod, tudi na Poljsko in Srbijo, kar pa zdaj odpira velika družbena in politična vprašanja doma v Italiji. Proizvodni izkoristek v Fiatovi tovarni Mirafiori v Torinu je letos upadel za 64 odstotkov.

Zaradi te problematike so zaposleni v Stellantisovih italijanskih tovarnah za oktober že napovedali enodnevno opozorilno stavko.